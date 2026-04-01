Lukašenko: Minsk ne želi rat, ali se priprema za njega

Bjelorusija ne želi rat, ali se priprema za njega, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

"Ne može biti mir. Mi se pripremamo za rat. Ali ljudi treba da shvate da smo mi u potpunosti protiv rata", naglasio je Lukašenko na sastanku organizovanom radi pregleda rezultata sveobuhvatne inspekcije vojske.

Prema njegovim riječima, bjeloruski oficiri i vojnici su protiv rata, jer "znaju kako rat izgleda".

"Mi ne želimo rat, ali je poenta da ćemo odgovoriti ako neko odluči da nas gleda kroz nišan. Pripremamo se za to", rekao je Lukašenko za RIA Novosti.