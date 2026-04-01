Lukašenko: Minsk ne želi rat, ali se priprema za njega

ATV
01.04.2026 12:19

Лукашенко: Минск не жели рат, али се припрема за њега
Foto: Tanjug/AP

Bjelorusija ne želi rat, ali se priprema za njega, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

"Ne može biti mir. Mi se pripremamo za rat. Ali ljudi treba da shvate da smo mi u potpunosti protiv rata", naglasio je Lukašenko na sastanku organizovanom radi pregleda rezultata sveobuhvatne inspekcije vojske.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Otac monstrum silovao maloljetnu kćerku: Evo koliku kaznu je dobio

Prema njegovim riječima, bjeloruski oficiri i vojnici su protiv rata, jer "znaju kako rat izgleda".

"Mi ne želimo rat, ali je poenta da ćemo odgovoriti ako neko odluči da nas gleda kroz nišan. Pripremamo se za to", rekao je Lukašenko za RIA Novosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

