Tragedija u brdima Krima: Pronađena olupina aviona, nema preživjelih

Ruski vojni transportni avion Antonov An-26 srušio se u večernjim satima 31. marta na području Krima, pri čemu je poginulo svih 29 osoba koje su se nalazile u avionu.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, među stradalima su šest članova posade i 23 putnika.

Kontakt sa avionom izgubljen je oko 18 časova po lokalnom vremenu tokom planiranog leta. Ubrzo nakon toga upućene su spasilačke ekipe, koje su locirale mjesto pada u brdovitom području, oko 25 kilometara istočno od Sevastopolja. Pojedini izvori navode da je avion udario u liticu.

Preliminarni rezultati istrage ukazuju na tehnički kvar kao najvjerovatniji uzrok nesreće. Ministarstvo odbrane navodi da nema indicija da je avion bio pogođen spolja, što u ovom trenutku isključuje mogućnost dejstva sa zemlje ili iz vazduha.

⚡️ Contact with AN-26 military transport aircraft LOST over Crimea — Russian MoD pic.twitter.com/2r8J2XIquq — RT (@RT_com) March 31, 2026

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog mogućeg kršenja pravila letenja i pripreme leta, u skladu sa članom 351 ruskog Krivičnog zakonika. Na terenu su angažovani vojni istražitelji, spasioci i forenzičke ekipe koje rade na prikupljanju dokaza i utvrđivanju tačnih okolnosti nesreće.

Antonov An-26 je dvomotorni turboprop avion sovjetske proizvodnje, namijenjen za taktički transport ljudi i tereta na kratkim i srednjim relacijama. I dalje je široko zastupljen u vojnim i civilnim flotama, posebno u Rusiji, gdje se nalazi najveći broj operativnih primeraka.

Antonov An-26 se proizvodio od 1969. do 1986. godine, tokom kojih je izrađeno oko 1.400 primjeraka ovog tipa.

Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine, nalazi se pod pojačanim vojnim aktivnostima i povremeno je meta napada, ali za sada nema potvrde da je ovaj incident povezan sa borbenim dejstvima, prenosi Aero.rs.