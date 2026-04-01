Derventa ukinula mjere odbrane od poplava

Štab za vanredne situacije grada Derventa danas, 1.aprila, ukinuo je redovne mjere odbrane od poplava, s obzirom na to da više nema opasnosti od izlivanja rijeka.
Rijeka Ukrina se povlači u korito i vodostaj je u opadanju, te ne predstavlja opasnost od poplava.
Ni rijeka Sava trenutno ne predstavlja opasnost naseljima na području Dervente.
Na području grada bilo je zaplavljeno oko 10 objekata i dvorišta, a voda nije poplavila nijednu kuću.
''Vode Srpske'' upozoravaju: Topljenje snijega može da utiče na rast vodostaja
Redovne mjere odbrane od poplava u Derventi su bile na snazi od 28. marta, prenosi Srna.
