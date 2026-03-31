Neobična situacija u Srebrenici: Bankomat dobio radno vrijeme

Iako su bankomati u pravilu dostupni 24 časa dnevno, u Srebrenici je situacija drugačija.

Naime, u Skelanima je 25. marta svečano načelnik Srebrenice Miloš Vučić otvorio novi bankomat jedne banke.

Za razliku od standardne prakse, ovaj bankomat ima ograničeno radno vrijeme i građanima je dostupan samo radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

To znači da stanovnici ove opštine bankarske usluge putem bankomata mogu koristiti svega osam sati dnevno, što odstupa od uobičajene dostupnosti ovih uređaja koji su inače na raspolaganju korisnicima u bilo koje vrijeme.

"Stvarno je apsurdno da u 21. vijeku bankomat ima radno vrijeme. Nama bankomat treba i u hitnim situacijama, odnosno i nakon 15:30 časova, ali i vikendom. Ovako opet zavisimo od radnog vremena pa nam dođe sve isto, kao da idemo na šalter. Dobro je da ga imamo, ali ovako ograničenje ne rješava problem građana kako bi trebalo", navode građani Srebrenice, prenosi Glas.