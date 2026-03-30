Spreča poplavila poljoprivredno zemljište, klizište ugrožava stambene objekte

Po 200 hektara poljoprivrednog zemljišta poplavljeno je na lokalitetu od Miričine do Stjelan Polja u opštini Gradačca i u Sprečkom polju u opštini Doboj Istok usljed izlivanja rijeke Spreče, dok su na području Srebrenika aktivirana tri klizišta koja ugrožavaju stambene objekte.

Na području Doboj Istoka trenutno je ugrožen jedan privredni objekt u naselju Klokotnica, dok je na području Živinica oko 30 dunuma poljoprivrednog zemljišta uz rijeku Spreču pod vodom, objavila je Federalna uprava civilne zaštite.

U naselju Litve opština Živinice, poplavljen je 31 stambeni objekat usljed izlivanja lokalnih potoka.

Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija vodostaja, osim na donjem dijelu sliva ove rijeke, kao i Bosne i Spreče.

Službi civilne zaštite Srebrenika prijavljeno je aktiviranje tri klizišta koja ugrožavaju stambene objekte, i to u naselju Ježinac gdje su ugrožena tri objekta, u naselju Špionica Krč ugrožen je jedan, a naselju Čifluk dva objekta.

Klizište širih razmjera u mjestu Orlova Klisura još nije sanirano, iako je federalni vodni inspektor izdao nalog u maju prošle godine Agenciji za vodno područje rijeke Save da hitno bude uklonjen materijal iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizovao protok vode.

Službi civilne zaštite Doboj Istoka prijavljeno je aktiviranje klizišta u naselju Brđani, u mjesnoj zajednici Klokotnica.

Na području Zavidovića snijeg koji je u posljednja tri dana padao neprekidno, čija je visina u nižim predjelima i gradskom području oko 15 centimetara, dok u brdsko-planinskim predjelima prelazi 80 centimetara, stvorio je probleme u odvijanju saobraćaja kao i čestim nestancima električne energije na više lokacija, zbog kidanja kablova pod težinom snijega ili padom drveća na vodove, prenosi SRNA.

Većina kvarova na napajanju električnom energijom u Unsko-sanskom kantonu je otklonjena, a ostalo je u prekidu nekoliko dalekovoda u Bihaću, Cazinu, Ključu, Sanskom Mostu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi.