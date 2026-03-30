Spreča poplavila poljoprivredno zemljište, klizište ugrožava stambene objekte

30.03.2026 12:21

Po 200 hektara poljoprivrednog zemljišta poplavljeno je na lokalitetu od Miričine do Stjelan Polja u opštini Gradačca i u Sprečkom polju u opštini Doboj Istok usljed izlivanja rijeke Spreče, dok su na području Srebrenika aktivirana tri klizišta koja ugrožavaju stambene objekte.

Na području Doboj Istoka trenutno je ugrožen jedan privredni objekt u naselju Klokotnica, dok je na području Živinica oko 30 dunuma poljoprivrednog zemljišta uz rijeku Spreču pod vodom, objavila je Federalna uprava civilne zaštite.

privodjenje munjiza prijedor 1

Hronika

Munjizi 15 mjeseci zatvora zbog ucjene bivšeg direktora IRB-a

U naselju Litve opština Živinice, poplavljen je 31 stambeni objekat usljed izlivanja lokalnih potoka.

Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija vodostaja, osim na donjem dijelu sliva ove rijeke, kao i Bosne i Spreče.

Službi civilne zaštite Srebrenika prijavljeno je aktiviranje tri klizišta koja ugrožavaju stambene objekte, i to u naselju Ježinac gdje su ugrožena tri objekta, u naselju Špionica Krč ugrožen je jedan, a naselju Čifluk dva objekta.

Klizište širih razmjera u mjestu Orlova Klisura još nije sanirano, iako je federalni vodni inspektor izdao nalog u maju prošle godine Agenciji za vodno područje rijeke Save da hitno bude uklonjen materijal iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizovao protok vode.

Пана Удварди

Tenis

Poznata teniserka otvorila OnliFens nalog

Službi civilne zaštite Doboj Istoka prijavljeno je aktiviranje klizišta u naselju Brđani, u mjesnoj zajednici Klokotnica.

Na području Zavidovića snijeg koji je u posljednja tri dana padao neprekidno, čija je visina u nižim predjelima i gradskom području oko 15 centimetara, dok u brdsko-planinskim predjelima prelazi 80 centimetara, stvorio je probleme u odvijanju saobraćaja kao i čestim nestancima električne energije na više lokacija, zbog kidanja kablova pod težinom snijega ili padom drveća na vodove, prenosi SRNA.

marke novac KM

Republika Srpska

Raspisan konkurs za sufinansiranje programa vrijedan 102.000 KM

Većina kvarova na napajanju električnom energijom u Unsko-sanskom kantonu je otklonjena, a ostalo je u prekidu nekoliko dalekovoda u Bihaću, Cazinu, Ključu, Sanskom Mostu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi.

Pročitajte više

Нетанјаху наредио пуни приступ Цркви Светог гроба за патријарха Јерусалима

Svijet

Netanjahu naredio puni pristup Crkvi Svetog groba za patrijarha Jerusalima

4 h

0
Једна грешка може заувијек да смањи пензију: Ово морате да провјерите

Srbija

Jedna greška može zauvijek da smanji penziju: Ovo morate da provjerite

4 h

0
Бијељина - ријека Сана Брезичани

Društvo

Vode Srpske: Situacija na rijekama se stabilizuje

4 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Odlazak u Moskvu radi podrške borbi protiv revizije istorije

4 h

1

Više iz rubrike

Такси од данас поскупљује, ово су нове цијене

Gradovi i opštine

Taksi od danas poskupljuje, ovo su nove cijene

5 h

0
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић обилази локације угрожене поплавама у Дервенти.

Gradovi i opštine

Kuzmićeva u Derventi: Obilazak potencijalno ugroženih lokacija

5 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Kakvo je stanje sa vodostajima u Srpskoj?

6 h

0
Ускоро ново поскупљење у бх. граду

Gradovi i opštine

Uskoro novo poskupljenje u bh. gradu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Zakazana sjednica Predsjedništva SNSD-a

16

09

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

16

08

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

16

07

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

16

03

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

