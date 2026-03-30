Netanjahu naredio puni pristup Crkvi Svetog groba za patrijarha Jerusalima

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naložio je gradskim vlastima da obezbijede pun i neposredan pristup Crkvi Svetog groba za latinskog patrijarha Jerusalima, kardinala Pjerbatistu Picabalu, nakon što je policija spriječila njegov ulazak zbog bezbjednosnih mjera.

"Naložio sam nadležnim organima da kardinalu Pjerbatisti Picabali bude omogućen pun i neposredan pristup Crkvi Svetog groba u Jerusalimu. Iz posebne brige za njegovu bezbjednost, kardinalu Picabali savjetovano je da se uzdrži od služenja mise u Crkvi Svetog groba. Iako razumijem tu zabrinutost, naložio sam organima reda da omoguće patrijarhu da služi obrede kako želi", naveo je Netanjahu na "Iksu".

Sveta mjesta u Jerusalimu, značajna za hrišćane, jevreje i muslimane, zatvorena su za vjernike više od mjesec dana usljed opasnosti od raketnih napada, s obzirom na to da Stari grad nema skloništa.

Dijelovi raketa su u više navrata padali na svega nekoliko metara od Crkve Svetog groba, Zapadnog zida i džamije Al Aksa.