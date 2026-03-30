Logo
Large banner

Ukrali tijelo ubijene manekenke, pa ga obezglavili

Autor:

ATV
30.03.2026 11:04

Komentari:

0
Украли тијело убијене манекенке, па га обезглавили
Foto: Pixabay

Tijelo Pamele Đenini, 29-godišnje manekenke koju je prošlog oktobra u Milanu ubio njen bivši partner, 52-godišnji Đanluka Sončin, ukradeno je i obezglavljeno.

Vijest o svirepoj smrti Pamele Đenini prvo je objavljena u emisiji "Dentro la noticija“ na Kanale 5, a kasnije ju je potvrdila i agencija ANSA.

Jezivo otkriće, o kojem je izvjestio Đanluiđi Nuci tokom emisije „Dentro la noticija“ na Kanale 5, datira od prošlog ponedjeljka, kada je kovčeg, koji se čuva na groblju Stroca u pokrajini Bergamo, trebalo da bude prenijet iz grobnice u porodičnu kapelu.

Kada je njeno tijelo u ponedjeljak premješteno na posljednje počivalište, radnici groblja su se uznemirili kada su shvatili da se kovčeg ne zatvara kako treba i da ima labavih vijaka.

Svjež silikon korišten za zatvaranje sanduka ukazivao je na to da je tijelo, koje je tu ležalo pet mjeseci od ubistva, nedavno obezglavljeno.

Policija smatra da su tri ili četiri osumnjičena bila uključena u incident, iako nije odmah bilo jasno zašto misle da je više osoba umiješano, prenosi B92.

Vlasti nisu nagađale o mogućem motivu. Slučaj se istražuje kao skrnavljenje leša i krađa glave, što nosi kaznu do sedam godina zatvora, izvjestio je L'Unione Sarda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

obezglavljeno tijelo

manekenka

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner