Amerika hitno upozorila: Odmah napustite zemlju

Sjedinjene Američke Države su sinoć upozorile svoje građane da odmah napuste Irak zbog povećanog bezbjednosnog rizika, uključujući moguće napade Irana i proiranskih militantnih grupa na ciljeve povezane sa SAD, među kojima su i američki univerziteti u Bagdadu.

Kako se navodi u saopštenju američke ambasade u Iraku, proiranske grupe već su izvele brojne napade na američke državljane i ciljeve povezane sa SAD širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana, kao i na iračke institucije i civilne objekte.

Savjeti Tri jednostavna trika koji će otkriti da li je jaje pokvareno

Američka misija u Iraku, ističe se u saopštenju, ostaje otvorena i radi u režimu ograničenog prisustva kako bi pomogla američkim državljanima, ali se građanima savetuje da ne dolaze u ambasadu u Bagdadu niti u generalni konzulat u Erbilu zbog stalne pretnje od raketa, dronova i projektila u iračkom vazdušnom prostoru.

Republika Srpska Dodik: U pobjedama Rusije vidimo i svoje pobjede

Ističe se da Iran i proiranske militantne grupe predstavljaju sve veću prijetnju javnoj bezbjednosti u Iraku i da bi mogli da nastave napade na ciljeve povezane sa SAD, uključujući diplomatska predstavništva, univerzitete, kompanije, energetsku infrastrukturu i druge objekte, ali i na institucije iračke države i civilnu infrastrukturu.