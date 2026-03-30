Zel upozorava: BiH se pretvara u iranski protektorat

Američki advokat i politički aktivista Mark Zel reagovao je na potez bošnjačkog člana Predsjedništva Denisa Bećirovića.

On je ocijenio da ovakvi potezi jasno pokazuju da se BiH pod muslimanskom kontrolom pretvara u iranski protektorat.

The Bosnian Presidency under Moslem control is turning Bosnia-Herzegovina into an Iranian proxy https://t.co/BrXU2SoBku — Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) March 29, 2026

Podsjećamo, Bećirović je odbio da zakaže sjednicu o rezoluciji kojom bi se osudili napadi Irana na zemlje Zaliva, uprkos zahtjevu srpskog člana Željke Cvijanović za hitno zasjedanje 23. marta.