Tramp: Želim da preuzmem iransku naftu, ubijanje njihovih lidera je promjena režima

Američki predsjednik Donald Tramp kaže da napadi na najviše iransko rukovodstvo zapravo predstavljaju promjenu režima, ponavljajući tvrdnju koju je prvi put iznio kada je najavio pregovore o okončanju rata sa Iranom.

"Jedan režim je bio desetkovan, uništen, svi su mrtvi. I režim je uglavnom mrtav, a treći režim – imamo posla sa drugačijim ljudima od onih sa kojima se bilo ko ranije susreo... Iskreno, bili su veoma razumni", rekao je Tramp novinarima u avionu.

Što se tiče Modžtabe Hamneija, sina Alija Hamneija, koga su iranski sveštenici izabrali da zamijeni oca na mjestu vrhovnog vođe, Tramp ponavlja da je bio u izolaciji.

"Možda je živ, ali je očigledno veoma teško ranjen", dodao je Tramp.

Poručio je da je "prilično siguran" u dogovor sa Iranom, ali da postoji mogućnost da se to neće dogoditi. Ipak, tvrdio je da su SAD postigle "promjenu režima" u Iranu.

U intervjuu za Fajnenšel tajms, Tramp je rekao da želi da preuzme iransku naftu i da bi SAD mogle da zauzmu iranski izvozni centar na ostrvu Harg.