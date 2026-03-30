Logo
Large banner

Tramp: Želim da preuzmem iransku naftu, ubijanje njihovih lidera je promjena režima

Autor:

ATV
30.03.2026 07:24

Komentari:

1
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp kaže da napadi na najviše iransko rukovodstvo zapravo predstavljaju promjenu režima, ponavljajući tvrdnju koju je prvi put iznio kada je najavio pregovore o okončanju rata sa Iranom.

"Jedan režim je bio desetkovan, uništen, svi su mrtvi. I režim je uglavnom mrtav, a treći režim – imamo posla sa drugačijim ljudima od onih sa kojima se bilo ko ranije susreo... Iskreno, bili su veoma razumni", rekao je Tramp novinarima u avionu.

Što se tiče Modžtabe Hamneija, sina Alija Hamneija, koga su iranski sveštenici izabrali da zamijeni oca na mjestu vrhovnog vođe, Tramp ponavlja da je bio u izolaciji.

"Možda je živ, ali je očigledno veoma teško ranjen", dodao je Tramp.

Poručio je da je "prilično siguran" u dogovor sa Iranom, ali da postoji mogućnost da se to neće dogoditi. Ipak, tvrdio je da su SAD postigle "promjenu režima" u Iranu.

U intervjuu za Fajnenšel tajms, Tramp je rekao da želi da preuzme iransku naftu i da bi SAD mogle da zauzmu iranski izvozni centar na ostrvu Harg.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Amerika

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner