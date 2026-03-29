Drama u Americi: Dron blizu aviona u kojem je bio Tramp

Dron u blizini međunarodnog aerodroma Palm Bič izazvao je potpunu obustavu saobraćaja i hitno podizanje helikoptera dok je predsjednik SAD Donald Tramp polijetao avionom Er Fors 1.

Piloti kompanije Delta izvijestili su putnike o bliskom susretu prije nego što je saobraćaj nastavljen.

Dron je letio opasno blizu međunarodnog aerodroma Palm Bič (PBI) dok je predsjednički avion, u kojem se nalazio Tramp, uzlijetao. To je izazvalo trenutnu obustavu svih operacija na zemlji i hitno podizanje helikoptera kako bi se ispitao vazdušni prostor.

An unidentified drone dangerously approached Trump's plane during takeoff from Palm Beach.



The footage shows military helicopters being scrambled to the scene.



Piloti kompanije Delta uživo su obavijestili putnike o incidentu, navodeći da se dron previše približio tokom polijetanja predsjedničkog aviona i da su helikopteri poslati na teren. Obustava saobraćaja je zaustavila kretanje svih ostalih aviona radi bezbjednosti. Er Fors 1 je bezbjedno poletio, a obustava je u međuvremenu ukinuta i normalne aerodromske operacije su nastavljene.

Ni Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), niti američka Tajna služba - zvanična jedinica zadužena za obezbjeđenje predsjednika - nisu izdale zvanično saopštenje o incidentu, piše "Telegraf".

Tramp često praktikuje da napusti Bijelu kuću i provede vikend ili duži period u svom odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Biču.

Ovog februara, naoružani muškarac koji je ušao u perimetar Mar-a-Laga ubijen je u pucnjavi od strane agenata Tajne službe i lokalne policije. Tramp se u tom trenutku nalazio u Vašingtonu.