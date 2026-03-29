Logo
Large banner

Drama u Americi: Dron blizu aviona u kojem je bio Tramp

Autor:

ATV

29.03.2026

22:04

Komentari:

0
Дрон близу Трамповог авиона
Foto: Screenshot / X

Dron u blizini međunarodnog aerodroma Palm Bič izazvao je potpunu obustavu saobraćaja i hitno podizanje helikoptera dok je predsjednik SAD Donald Tramp polijetao avionom Er Fors 1.

Piloti kompanije Delta izvijestili su putnike o bliskom susretu prije nego što je saobraćaj nastavljen.

Немања Пешут

Srbija

Neizmjerna tuga: Preminuo Nemanja koji je digao Srbiju na noge

Dron je letio opasno blizu međunarodnog aerodroma Palm Bič (PBI) dok je predsjednički avion, u kojem se nalazio Tramp, uzlijetao. To je izazvalo trenutnu obustavu svih operacija na zemlji i hitno podizanje helikoptera kako bi se ispitao vazdušni prostor.

Piloti kompanije Delta uživo su obavijestili putnike o incidentu, navodeći da se dron previše približio tokom polijetanja predsjedničkog aviona i da su helikopteri poslati na teren. Obustava saobraćaja je zaustavila kretanje svih ostalih aviona radi bezbjednosti. Er Fors 1 je bezbjedno poletio, a obustava je u međuvremenu ukinuta i normalne aerodromske operacije su nastavljene.

Туча кошаркашица у БиХ

Košarka

Masovna makljaža košarkašica u BiH

Nema izvještaja o povrijeđenima, a Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) i Tajna služba još uvijek se nisu zvanično oglasile.

Ni Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), niti američka Tajna služba - zvanična jedinica zadužena za obezbjeđenje predsjednika - nisu izdale zvanično saopštenje o incidentu, piše "Telegraf".

Tramp često praktikuje da napusti Bijelu kuću i provede vikend ili duži period u svom odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Biču.

Ovog februara, naoružani muškarac koji je ušao u perimetar Mar-a-Laga ubijen je u pucnjavi od strane agenata Tajne službe i lokalne policije. Tramp se u tom trenutku nalazio u Vašingtonu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Donald Tramp

avion

dron

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аутомобилом налетио на пјешаке, повријеђено 7 особа

Svijet

Automobilom naletio na pješake, povrijeđeno 7 osoba

3 h

0
Уништен АВАКС, америчко око на небу, први пут у историји

Svijet

Uništeno američko oko prvi put u istoriji - VIDEO

4 h

0
Војска добила наређење - шири се рат

Svijet

Vojska dobila naređenje - širi se rat

4 h

0
Забрањује се пушење на плажама

Svijet

Zabranjuje se pušenje na plažama

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

09

Aleksandar Vučić pročitao rezultate izbora

22

55

Rezultati izbora: Glišić proglasio pobjedu u Lučanima

22

47

Dodik: Čestitam građanima Srbije na izboru

22

43

Mirjana Pajković se "skidala" u podkastu

22

23

Zilhadu snijeg srušio štalu i ubio stoku, Vinka odmah priskočila u pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner