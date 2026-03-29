Automobilom naletio na pješake, povrijeđeno 7 osoba

29.03.2026
Antiteroristički istražitelji uključeni su u istragu nakon što je automobil naletio na pješake u centru grada Derbi, u Engleskoj i povrijedio sedam osoba, saopštila je danas policija.
Osumnjičeni vozač, 36-godišnji muškarac iz Derbija, uhapšen je pod sumnjom za pokušaj ubistva poslije incidenta koji se dogodio u oblasti Frer Gejt sinoć oko 21.30 časova.
Policija grofovije Derbišajer naglasila je da je uključivanje specijalizovanih antiterorističkih jedinica uobičajena praksa i da to ne znači da se incident trenutno tretira kao akt terorizma.
Osumnjičeni je poreklom iz Indije, ali već duže vrijeme živi u Velikoj Britaniji i nalazi se u pritvoru radi ispitivanja.
Automobil za koji se sumnja da je korišćen u incidentu, crni “suzuki svift”, zaustavljen je ubrzo nakon događaja.
Sedam osoba zadobilo je teške, ali ne i po život opasne povrede.
Istraga o okolnostima incidenta je u toku.
Zbrinuti su na licu mesta, a potom prevezeni u bolnice u Derbiju i Notingemu.
Svjedoci opisuju incident kao “potpuni haos” i “jeziv prizor”, navodeći da su ljudi ležali na trotoaru i kolovozu, prekriveni krvlju.
Policija je saopštila da, uprkos spekulacijama na internetu, u incidentu nema poginulih, kao i da trenutno ne postoji šira prijetnja po javnost.
"Istraga o okolnostima incidenta je u toku i razmatramo sve moguće motive", saopštila je policija.
Načelnica policije Ema Oldred rekla je da je reč o izuzetno traumatičnom događaju, ali i naglasila da je osumnjičeni brzo uhapšen zahvaljujući brzoj reakciji policije i pomoći građana.
