Logo
Large banner

Automobilom naletio na pješake, povrijeđeno 7 osoba

Autor:

ATV

29.03.2026

21:44

Komentari:

0
Аутомобилом налетио на пјешаке, повријеђено 7 особа
Foto: Pexels

Antiteroristički istražitelji uključeni su u istragu nakon što je automobil naletio na pješake u centru grada Derbi, u Engleskoj i povrijedio sedam osoba, saopštila je danas policija.

Osumnjičeni vozač, 36-godišnji muškarac iz Derbija, uhapšen je pod sumnjom za pokušaj ubistva poslije incidenta koji se dogodio u oblasti Frer Gejt sinoć oko 21.30 časova.

Policija grofovije Derbišajer naglasila je da je uključivanje specijalizovanih antiterorističkih jedinica uobičajena praksa i da to ne znači da se incident trenutno tretira kao akt terorizma.

Osumnjičeni je poreklom iz Indije, ali već duže vrijeme živi u Velikoj Britaniji i nalazi se u pritvoru radi ispitivanja.

Automobil za koji se sumnja da je korišćen u incidentu, crni “suzuki svift”, zaustavljen je ubrzo nakon događaja.

Sedam osoba zadobilo je teške, ali ne i po život opasne povrede.

Istraga o okolnostima incidenta je u toku.

Zbrinuti su na licu mesta, a potom prevezeni u bolnice u Derbiju i Notingemu.

Svjedoci opisuju incident kao “potpuni haos” i “jeziv prizor”, navodeći da su ljudi ležali na trotoaru i kolovozu, prekriveni krvlju.

Policija je saopštila da, uprkos spekulacijama na internetu, u incidentu nema poginulih, kao i da trenutno ne postoji šira prijetnja po javnost.

"Istraga o okolnostima incidenta je u toku i razmatramo sve moguće motive", saopštila je policija.

Načelnica policije Ema Oldred rekla je da je reč o izuzetno traumatičnom događaju, ali i naglasila da je osumnjičeni brzo uhapšen zahvaljujući brzoj reakciji policije i pomoći građana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

incident

Engleska

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

09

22

55

22

47

22

43

22

23

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner