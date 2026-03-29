Zabranjuje se pušenje na plažama

SRNA

29.03.2026

18:47

Забрањује се пушење на плажама

Italijanski primorski grad u centralnoj Italiji Pezaro, od aprila će uvesti zabranu pušenja na plažama, a svako ko to prekrši suočava se sa kaznama od 25 do 500 evra.

Nova uredba odnosi se i na elektronske cigarete i primenjivaće se na svim plažama tog grada na Jadranskoj obali.

Pušenje će biti dozvoljeno samo u barovima na plaži, pod uslovom da operateri odrede posebna mjesta za pušenje i obezbijede dovoljno pepeljara, a novčane kazne će izricati lokalna policija na plaži, dok je obalska straža odgovorna za sprovođenje zakona uz vodu i 200 metara od obale, piše Bild.

aca lukas beovizija screenshot youtube

Scena

Otkazan koncert Ace Lukasa nakon privođenja

Grad Pezaro saopštio je da se ta odluka donosi radi zaštite živorne sredine, prenio je Tanjug.

Opušci cigareta napravljeni su od celuloznog acetata, plastike kojoj je potrebno 10 do 15 godina da se razgradi, a svaki filter teži u proseku 0,3 grama i kada se bace, oslobađaju toksine i mikroplastiku koji zagađuju okean.

Pezaro nije prvi grad u Italiji koji je zabranio pušače na plažama ili javnim trgovima - to su već uradili gradovi Sirolo i San Benedeto del Tronto u istom regionu, dok je u gradu Bibioneu pušenje zabranjeno duž osam kilometara obale, osim u određenim prostorima za pušenje.

suzana mancic

Scena

Otkriveno šta je Saša Popović uradio kada je isplivao intimni snimak Suzane Mančić

Slični propisi postoje na Sardiniji, u Apuliji i Liguriji.

U Italiji, ipak, ne postoji nacionalni zakon kojim se zabranjuje pušenje na plažama - postoji zabrana bacanja opušaka cigareta u vodu ili pijesak što se kažnjava novčanim kaznama do 300 evra.

Više iz rubrike

Огласио се Николас Мадуро први пут након хапшења

Svijet

Oglasio se Nikolas Maduro prvi put nakon hapšenja

2 h

0
Камионџија из БиХ слетио са ауто-пута, штета скоро 800.000 КМ

Svijet

Kamiondžija iz BiH sletio sa auto-puta, šteta skoro 800.000 KM

4 h

0
Небо постало црвено у Аустралији.

Svijet

Nevjerovatni prizor: Nebo postalo crveno, ovo je razlog

9 h

0
Језив инцидент: Аутом улетио међу пјешаке, има тешко повријеђених

Svijet

Jeziv incident: Autom uletio među pješake, ima teško povrijeđenih

10 h

0

Vojska dobila naređenje - širi se rat

19

44

Oglasila se banjalučka policija o udesu o brzom putu

19

40

Kazandžija Ljubo – majstor za ''veseli stroj'' od bakra

19

31

Mladi između diplome i zaposlenja

19

27

Sve češći povratak penzionera na tržište rada

