Kamiondžija iz BiH sletio sa auto-puta, šteta skoro 800.000 KM

ATV

29.03.2026

15:37

Камионџија из БиХ слетио са ауто-пута, штета скоро 800.000 КМ
Foto: Pixabay

U ranim jutarnjim satima, u petak, 27. marta, oko 03:15, na auto-putu Salcburg–Minhen kod uključenja Nojkirhen dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao kamion, a na teren su odmah upućene brojne spasilačke ekipe.

Prema prvim informacijama, kamion je iz za sada neutvrđenih razloga sletio sa kolovoza, prešao zaštitnu ogradu i završio na obližnjem polju ispod auto-puta.

Riječ je o potpuno električnom kamionu kojim je upravljao 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, piše "Aktivnjuz".

Iako je vozilo teško oko 28 tona, vozač je prošao s lakšim povredama i iz predostrožnosti je prevezen u bolnicu.

Nadležne službe brzo su reagovale, osigurale mjesto nesreće i spriječile eventualne rizike, a posebna olakšica bila je činjenica da nije došlo do curenja goriva niti ugrožavanja okoline.

Zbog složenosti intervencije i izvlačenja vozila, auto-put je nekoliko sati bio zatvoren za saobraćaj, koji je preusmjeren na alternativne pravce. Normalizacija saobraćaja uslijedila je u poslijepodnevnim satima, nakon što je kamion uklonjen i kolovoz očišćen.

Inače, šteta nakon udesa procijenjena na 400 hiljada evra (oko 782 hiljade KM).

(Radiosarajevo)

