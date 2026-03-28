Vozač iz BiH imao udes sa električnim kamionom, šteta 400.000 evra

Državljanin Bosne i Hercegovine lakše je povrijeđen u udesu koji se desio juče, 27. marta, u ranim jutarnjim satima, kada je električnim kamionom sletio sa puta, pričinivši štetu od 400.000 evra.

Kako mediji prenose, sve se desilo oko 3.15 kada je 38-godišnji državljanin BiH sa potpuno električnim kamionom, pod još nepoznatim okolnostima, skrenuo desno sa kolovoza. Teško vozilo se popelo na uzlaznu zaštitnu ogradu, koja je, u jednom momentu, d‌jelovala kao kaskaderska skakaonica.

Takve uzlazne rampe znaju biti kritične tačke, jer lako dolazi do prevrtanja vozila. S obzirom da je šleper bio težak oko 28 tona (sa tovarom) bukvalno je proletio na desnu stranu i sletio ispod auto-puta, na susjedno polje.

Izazov za vatrogasce

Međutim, kada su spasilačke ekipe i vatrogasci izašli na lice mjesta suočili su se sa izazovom jer je ovo bio prvi puta da intervenišu u udesu električnog kamiona. Iako su u prvi mah mislili da odmah moraju obezbijediti vozilo, shvatili su da nisu baš sigurni šta treba da rade.

Naime, nikada do sada vatrogasci regiona, uprava auto-puta Siegsdorf, saobraćajna policija niti šlep služba nisu vid‌jeli takav kamion.

"Pročitali smo karticu vozila i ustanovili šta treba da se uradi. Baterije, koje su bile montirane ispod kamiona, nisu pokazivale vidljiva oštećenja. Vozača smo oslobodili preko stepenica. Bio je vezan i samo lakše povrijeđen. Preventivno je odvezen u bolnicu", rekli su su iz spasilačke službe te dodali:

"Isključili smo osigurač, koji se nalazio u kabini, i prethodno obezbijedili protivpožarnu zaštitu. Pošto nije izmjerena povišena temperatura, sve je bilo bezopasno".

Prednost je što nije postojala opasnost od isticanja goriva, tako da nije bilo ni potrebe čišćenja ceste.

Šteta 400.000 evra

Za izvlačenje tereta morali su da angažuju svu raspoloživu snagu, jer je kamion prevozio 11 tona natovarene robe, koja se morala ručno da istovari.

Inače, šteta nakon udesa procijenjena na nevjerovatnih 400.000 evra. Auto-put je u pravcu Minhena satima je bio potpuno zatvoren i saobraćaj je preusmjeren. Otvoren je tek oko 9:30, prenose Nezavisne novine.