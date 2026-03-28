Spriječen teroristički napad u Parizu

Napad eksplozivnom napravom spriječen je u Parizu, u subotu 28. marta, ispred američke bankarske institucije Bank of America, zahvaljujući intervenciji policajaca koji su uhapsili muškarca u trenutku kada se spremao da aktivira uređaj, saznala je agencija France-Presse od izvora bliskih istrazi. Nacionalno tužilaštvo za borbu protiv terorizma (PNAT) preuzelo je slučaj.

Detalji istrage

Događaj se odigrao u 8. arondismanu Pariza, ispred prostorija Bank of America. PNAT je potvrdio da je otvorena istraga, konkretno za "pokušaj uništenja imovine požarom ili opasnim sredstvima u vezi sa terorističkim poduhvatom".

Prema navodima jednog od izvora, naprava se sastojala od:

Kanistera od 5 litara tečnosti (vjerovatno ugljovodonika/goriva);

Sistema za paljenje.

Istraga je povjerena antiterorističkoj sekciji kriminalističke brigade pariske policije i Generalnoj direkciji za unutrašnju bezbjednost (DGSI).

Reakcije zvaničnika

"Upoznati smo sa situacijom i u kontaktu smo sa francuskim vlastima", izjavio je za France-Presse portparol banke, čije je sjedište u Šarlotu, u Sjevernoj Karolini.

Ministar unutrašnjih poslova, Loran Ninjez, oglasio se na mreži X:

"Bravo za brzu intervenciju ekipe policijske prefekture koja je omogućila da se sinoć u Parizu spriječi nasilna akcija terorističkog karaktera. Budnost ostaje na visokom nivou više nego ikada.", prenosi Telegraf.rs.