Spriječen teroristički napad u Parizu

28.03.2026

17:56

Спријечен терористички напад у Паризу

Napad eksplozivnom napravom spriječen je u Parizu, u subotu 28. marta, ispred američke bankarske institucije Bank of America, zahvaljujući intervenciji policajaca koji su uhapsili muškarca u trenutku kada se spremao da aktivira uređaj, saznala je agencija France-Presse od izvora bliskih istrazi. Nacionalno tužilaštvo za borbu protiv terorizma (PNAT) preuzelo je slučaj.

Detalji istrage

Događaj se odigrao u 8. arondismanu Pariza, ispred prostorija Bank of America. PNAT je potvrdio da je otvorena istraga, konkretno za "pokušaj uništenja imovine požarom ili opasnim sredstvima u vezi sa terorističkim poduhvatom".

Zanimljivosti

U aprilu za ova tri znaka stiže neočekivani novac

Prema navodima jednog od izvora, naprava se sastojala od:

Kanistera od 5 litara tečnosti (vjerovatno ugljovodonika/goriva);

Sistema za paljenje.

Istraga je povjerena antiterorističkoj sekciji kriminalističke brigade pariske policije i Generalnoj direkciji za unutrašnju bezbjednost (DGSI).

Reakcije zvaničnika

"Upoznati smo sa situacijom i u kontaktu smo sa francuskim vlastima", izjavio je za France-Presse portparol banke, čije je sjedište u Šarlotu, u Sjevernoj Karolini.

Društvo

Sve rijeke ispod kota redovne odbrane od poplava

Ministar unutrašnjih poslova, Loran Ninjez, oglasio se na mreži X:

"Bravo za brzu intervenciju ekipe policijske prefekture koja je omogućila da se sinoć u Parizu spriječi nasilna akcija terorističkog karaktera. Budnost ostaje na visokom nivou više nego ikada.", prenosi Telegraf.rs.

Pročitajte više

Удес на брзој цести у Бањалуци

Hronika

Udes u Banjaluci: Prevrnuo se automobil

2 h

0
Претицао аутомобил који је покушавао непрописно да скрене и ударио у дрво: Погинуо на лицу мјеста

Hronika

Preticao automobil koji je pokušavao nepropisno da skrene i udario u drvo: Poginuo na licu mjesta

2 h

0
Приједор

Gradovi i opštine

Javor: Pratimo stanje na terenu iz časa u čas; Pogledajte stanje u Prijedoru

3 h

0
Дуга чекања на граничном прелазу Градишка

Društvo

Kolaps u oba smjera: Duga čekanja na više graničnih prelaza

3 h

0

Više iz rubrike

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

Svijet

Drama na auto-putu: Policija jurila drogiranog vozača u ukradenom vozilu

3 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

3 h

0
Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

Svijet

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

3 h

0
Дубаи

Svijet

Iran tvrdi: Napali smo američke vojne baze u Dubaiju

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

05

Budućnost slavila u Laktašima

20

00

Kome je Iran dozvolio da prođe kroz Ormuski moreuz

19

42

Mjesecima se hrabro borila: Preminula mala Ema (6)

19

25

Jedna osoba poginula na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši

19

23

Ograničenja boravka u Šengen zoni pogađa prevoznike

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner