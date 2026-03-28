Drama na auto-putu: Policija jurila drogiranog vozača u ukradenom vozilu

Autor:ATV
28.03.2026
16:36
Komentari:0
Policija u Njemačkoj nakon duge potjere uspjela je da zaustavi 27-godišnjeg muškarca koji je u ukradenom automobilu, pod dejstvom narkotika, bježao više od 50 kilometara.
Saobraćajna policija pokušala je da zaustavi ukradeno vozilo na raskrsnici Hohfranken na auto-putu A72, neposredno prije prelaska iz Bavarske u Saksoniju. Međutim, vozač se nije zaustavio, već je nastavio bijeg u pravcu Lajpciga.
Nakon toga, bavarska policija krenula je u potjeru sa dva službena vozila.
Vozač ukradenog automobila uspijevao je da umakne policiji mijenjajući saobraćajnice i krećući se velikom brzinom u pravcu Cvikaua.
Tokom bijega udario je u više saobraćajnih znakova upozorenja, dok su policijska vozila uspjela da izbjegnu sudare.
Prema izvještajima, jedno vozilo hitne pomoći tokom intervencije sletjelo je sa puta i udarilo u zaštitnu ogradu, nakon čega je odšlepano.
Policija je na kraju uspjela da zaustavi vozilo i uhapsi muškarca. Testiranjem je utvrđeno da je bio pozitivan na amfetamine i kanabis.
Automobil kojim je bježao ranije je prijavljen kao ukraden u Vajngartenu u Baden-Virtembergu.
Pod istragom zbog više krivičnih djela
Osumnjičeni je pod istragom zbog teške krađe, ali i zbog sumnje da je učestvovao u ilegalnim uličnim trkama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu