Drama na auto-putu: Policija jurila drogiranog vozača u ukradenom vozilu

ATV

28.03.2026

16:36

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу
Foto: Pexel/Pixabay

Policija u Njemačkoj nakon duge potjere uspjela je da zaustavi 27-godišnjeg muškarca koji je u ukradenom automobilu, pod dejstvom narkotika, bježao više od 50 kilometara.

Pokušaj zaustavljanja na auto-putu

Saobraćajna policija pokušala je da zaustavi ukradeno vozilo na raskrsnici Hohfranken na auto-putu A72, neposredno prije prelaska iz Bavarske u Saksoniju. Međutim, vozač se nije zaustavio, već je nastavio bijeg u pravcu Lajpciga.

Nakon toga, bavarska policija krenula je u potjeru sa dva službena vozila.

Bijeg velikom brzinom i oštećeni znakovi

Vozač ukradenog automobila uspijevao je da umakne policiji mijenjajući saobraćajnice i krećući se velikom brzinom u pravcu Cvikaua.

Вода носила ауто и возача

Gradovi i opštine

Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

Tokom bijega udario je u više saobraćajnih znakova upozorenja, dok su policijska vozila uspjela da izbjegnu sudare.

Prema izvještajima, jedno vozilo hitne pomoći tokom intervencije sletjelo je sa puta i udarilo u zaštitnu ogradu, nakon čega je odšlepano.

Vozač bio pod dejstvom droge

Policija je na kraju uspjela da zaustavi vozilo i uhapsi muškarca. Testiranjem je utvrđeno da je bio pozitivan na amfetamine i kanabis.

Automobil kojim je bježao ranije je prijavljen kao ukraden u Vajngartenu u Baden-Virtembergu.

Pod istragom zbog više krivičnih djela

Osumnjičeni je pod istragom zbog teške krađe, ali i zbog sumnje da je učestvovao u ilegalnim uličnim trkama.

