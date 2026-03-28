Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da će SAD uskoro izaći iz rata u Iranu.

Vens je, u intervjuu za konzervativnog podkastera Benija Džonsona rekao da, iako su SAD postigle većinu svojih vojnih ciljeva, američki predsjednik Donald Tramp planira da nastavi rat "još malo", kako bi bilo sigurno da je iranska vlada ozbiljno uzdrmana.

- Predsjednik će nastaviti s tim još malo kako bi osigurao da kada odemo, ne moramo ponovo da radimo ovo veoma, veoma dugo vremena. Moramo da ih neutrališemo veoma, veoma dugo i to je svrha - kazao je Vens.

Vens je kazao da su cijene gasa porasle kao rezultat sukoba u Iranu, ali je naveo da će uskoro pasti.

- Ovo je veoma, veoma privremena reakcija na ono što će na kraju biti kratkoročni sukob. Mislim da je predsjednik bio veoma jasan po ovom pitanju, nismo zainteresovani da budemo u Iranu za godinu dana, za dvije godine. Mi se brinemo o poslu, uskoro ćemo izaći odatle, a cijene gasa će ponovo pasti - kazao je Vens.

Džej Di Vens je najvjerovatniji glavni pregovarač u potencijalnim mirovnim pregovorima sa Iranom, saopštili su ranije zvaničnici Bijele kuće, zbog njegovog iskustva u administraciji, i njegovog dokumentovanog protivljenja otvorenim konfliktima u inostranstvu.

Prema riječima zvaničnika Bijele kuće, Vens je spreman da "zauzme svoje mjesto na sceni", ali samo ako i kada počnu direktni pregovori sa Iranom.

(Tanjug)