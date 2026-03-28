Darko grca u suzama na nastupu, nije mogao da završi pjesmu

Autor:ATV
28.03.2026
15:46
Komentari:0
Pjevač narodne muzike, Darko Lazić, ostao je bez rođenog brata Dragana koji je 11. marta stradao u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.
Folker se nije pojavljivao u javnosti, sve do sinoć, kada je profesionalno odradio nastup u Sloveniji, u Celju, koji je ranije bio dogovoren.
Darko Lazić je u prvoj ispovijesti za Telegraf istakao da sada izdržava tri porodice, zbog čega se tako rano vratio nastupima.
Kada je izašao na scenu, emocije su ga potpuno savladale. Dok je izvodio hit "Idi drugome", nije mogao da zadrži suze.
Sišao je u publiku, pozdravio se sa ženskom osobom, pa potom vratio na scenu.
Kada je trebalo da otpeva stih svoje pjesme: "Opet iz mrtvih ustaću", zadrhtao mu je glas, nakon čega je spustio mikrofon i udahnuo, a suze su mu same krenule.
Ipak, izdržao je do kraja, a publika ga je nagradila aplauzom i ovacijama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Porodica
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Društvo
1 h0
Košarka
1 h0
Scena
1 h0
Scena
2 h0
Scena
4 h0
Scena
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
29
16
20
16
17
16
07
16
04
Trenutno na programu