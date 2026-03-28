Darko grca u suzama na nastupu, nije mogao da završi pjesmu

ATV

28.03.2026

15:46

Дарко Лазић у сузама на наступу
Foto: Telegraf video/Screenshot

Pjevač narodne muzike, Darko Lazić, ostao je bez rođenog brata Dragana koji je 11. marta stradao u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Folker se nije pojavljivao u javnosti, sve do sinoć, kada je profesionalno odradio nastup u Sloveniji, u Celju, koji je ranije bio dogovoren.

Darko Lazić je u prvoj ispovijesti za Telegraf istakao da sada izdržava tri porodice, zbog čega se tako rano vratio nastupima.

Kada je izašao na scenu, emocije su ga potpuno savladale. Dok je izvodio hit "Idi drugome", nije mogao da zadrži suze.

Sišao je u publiku, pozdravio se sa ženskom osobom, pa potom vratio na scenu.

Kada je trebalo da otpeva stih svoje pjesme: "Opet iz mrtvih ustaću", zadrhtao mu je glas, nakon čega je spustio mikrofon i udahnuo, a suze su mu same krenule.

Ipak, izdržao je do kraja, a publika ga je nagradila aplauzom i ovacijama.

