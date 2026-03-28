Ova imena za djecu su trenutno najpopularnija: Neka su ispala iz trke

ATV

28.03.2026

15:27

Ова имена за дјецу су тренутно најпопуларнија: Нека су испала из трке
Foto: pexels/ Vika Glitter

Lista imena nikada nije samo lista. Ona je preslik društva u malom, tihi pokazatelj šta roditelji danas žele da njihova djeca budu, kako zvuče, gdje pripadaju. Iz godine u godinu, vrh se mijenja sporo, ali ono što se dešava ispod površine govori mnogo više.

Najnoviji podaci pokazuju da se trendovi ne ruše naglo, ali se pomjeraju dovoljno da otkriju novu generaciju izbora.

Kada su u pitanju dječaci, ime Luka i dalje drži prvo mjesto bez ikakve konkurencije. To je već postala konstanta, ime koje roditelji biraju gotovo instinktivno, kao sigurnu opciju koja nikada ne izlazi iz mode.

Kod djevojčica, ipak dolazi do promjene. Nika je izbila na prvo mjesto i pomjerila Miju na drugo, što jasno pokazuje da kratka, zvučna imena i dalje dominiraju, ali se ukus lagano pomjera.

U prvih deset nema dramatičnih promjena, ali čim se zagrebe malo dublje, u top 20, vidi se da se scena mijenja. Marko i Leon se vraćaju među najtraženija imena i guraju Teodora i Karla niže na listi. Kod djevojčica, Una i Sofija potiskuju Petru i Vitu, što govori o povratku klasičnih, ali internacionalno prihvaćenih imena.

Prava promena vidi se tek kada se pogleda širi spisak.

Kod dječaka, nova imena koja su ušla među 50 najčešćih su Andrija, Matija i Erik. To su imena koja balansiraju između tradicije i modernog zvuka, dovoljno poznata da budu sigurna, ali dovoljno svježa da djeluju drugačije.

Kod djevojčica, lista novih ulazaka je nešto raznovrsnija. Tu su Kaja, Luce, Lora i Dunja. Svako od ovih imena nosi drugačiju energiju, od kratkih i urbanih do onih sa jakim domaćim prizvukom.

Zanimljivo je da se neka imena vraćaju nakon što su prethodne godine ispala, poput Erika, Lore i Luce, što jasno pokazuje da trendovi nisu pravolinijski, već kruže i vraćaju se u talasima.

Imena koja su ispala iz izbora roditelja

Svaka nova lista podrazumijeva i one koji su izgubili mjesto.

Kod dječaka, iz top 50 ispali su Antonio, Jona i Patrik. To su imena koja su donedavno bila veoma popularna, ali očigledno više ne nose isti impuls kod novih roditelja.

Kod djevojčica, sa liste su nestale Katja, Tea, Tia i Roza. Ova imena nisu zastarjela, ali su očigledno ustupila mjesto novim favoritima koji bolje odgovaraju trenutnom senzibilitetu, prenosi Ona.rs.

Na kraju, ova lista nije samo pregled imena. To je snapshot vremena u kojem živimo, gdje se tradicija i trend stalno sudaraju, a roditelji pokušavaju da pronađu balans između poznatog i posebnog.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

