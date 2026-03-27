Todorovićima iz Prijedora se umnožilo bogatstvo

Dom porodice Todorović iz Omarske postao je bogatiji za još tri člana, nakon što je mlada majka Tijana Todorović (28) rodila trojke.

Ona je u utorak, 24. marta, na svijet donijela tri zdrave djevojčice, koje su njihov dom ispunile beskrajnom srećom.

Za samo tri godine Tijana i njen suprug Gojko (30) dobili su čak pet kćerkica, a njihove starije djevojčice, Maša i Lana, s nestrpljenjem čekaju da upoznaju svoje male sestre - Unu, Milu i Anju.

Priča o njihovoj velikoj porodici počela je željom za još jednim članom, međutim i sami su se iznenadili kada su saznali da će, umjesto jedne, dobiti tri bebice.

"Imamo trogodišnju i dvogodišnju djevojčicu i željeli smo treće dijete. Međutim, iznenadili smo se na najljepši način", priča za "Nezavisne novine" mlada majka Tijana.

Iznenađenje na prvom pregledu

Već na prvim pregledima, kako kaže, uslijedilo je iznenađenje.

"Rekli su mi da nosim blizance, a već na sljedećoj kontroli saznali smo da kucaju tri srca", rekla je majka.

Kako je navela, još veće iznenađenje bilo je kada su saznali da su bebe jednojajčane, što je izuzetno rijedak slučaj prirodne trudnoće.

Ona je za "Nezavisne novine" rekla da je veći dio trudnoće provela kod kuće, a zatim je oko 25. nedjelje ostala u bolnici pod nadzorom ljekara u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje je i obavljen porođaj u 32. sedmici.

Male heroine već pokazuju snagu

"Bebe su stabilne i napreduju. Male su, ali su borci. Imaju 1,5, 1,66 i 1,73 kilograma. Stabilne su i zdrave", kaže Tijana.

Na pitanje kako je ona podnijela porođaj, mlada majka kroz osmijeh kaže:

"Ja se osjećam odlično. To je nevjerovatan osjećaj i još nisam svjesna da sam dobila još tri bebe i da imam pet kćerkica", kaže ponosna majka.

Kako je navela, djevojčice s nestrpljenjem čekaju kada će bebe stići kući.

"Međutim, to još ne znamo i još neko vrijeme ostaćemo na intenzivnoj njezi dok ne ojačaju i budu spremne za polazak kući", kaže mlada majka.

U ovom lijepom izazovu, kako navode, nisu sami i imaju pomoć porodice.