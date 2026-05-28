U Banjaluci završen prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti

U Banjaluci je večeras završen prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, na kome je bilo više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.

U završnom obraćanju "Put naprijed" govorio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Cilj ovog događaja je, između ostalog, bio predstavljanje Republike Srpske kao mjesta međunarodnog dijaloga.

Samitu su prisustvovali najistaknutiji predstavnici institucija Republike Srpske i drugih zemalja, kao i oni iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike, piše Srna.

Događaju su prisustvovali i predsjedavajući Gold instituta Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost, kao i funkcioneri iz Srbije.

Prilikom otvaranja samita okupljenima su se obratili vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik Gold instituta za međunarodnu saradnju Eli Gold.

Na skupu su upriličena brojna izlaganja, paneli i fokusirane diskusije o temama poput razvoja evropske i transatlantske sigurnosne arhitekture i njene implikacije za Balkan.

Učesnici samita razgovarali su i o ekonomskoj otpornosti, regionalnoj integraciji i investicionim mogućnostima u balkanskim ekonomijama, te o ulozi demokratskih institucija, upravljanju i vladavini prava u smislu podrške bezbjednosti i ekonomskom rastu.