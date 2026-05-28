Logo
Large banner

U Banjaluci završen prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti

Autor:

ATV
28.05.2026 19:10

Komentari:

1
Голд институт у Бањалуци
Foto: ATV

U Banjaluci je večeras završen prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, na kome je bilo više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.

U završnom obraćanju "Put naprijed" govorio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Cilj ovog događaja je, između ostalog, bio predstavljanje Republike Srpske kao mjesta međunarodnog dijaloga.

Samitu su prisustvovali najistaknutiji predstavnici institucija Republike Srpske i drugih zemalja, kao i oni iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike, piše Srna.

Događaju su prisustvovali i predsjedavajući Gold instituta Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost, kao i funkcioneri iz Srbije.

Prilikom otvaranja samita okupljenima su se obratili vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik Gold instituta za međunarodnu saradnju Eli Gold.

Na skupu su upriličena brojna izlaganja, paneli i fokusirane diskusije o temama poput razvoja evropske i transatlantske sigurnosne arhitekture i njene implikacije za Balkan.

Učesnici samita razgovarali su i o ekonomskoj otpornosti, regionalnoj integraciji i investicionim mogućnostima u balkanskim ekonomijama, te o ulozi demokratskih institucija, upravljanju i vladavini prava u smislu podrške bezbjednosti i ekonomskom rastu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Evropski samit Gold instituta

Gold institut

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Минић: Српска показала институционални капацитет

Republika Srpska

Minić: Srpska pokazala institucionalni kapacitet

1 h

0
Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић

Republika Srpska

Trišić-Babić: Srpska domaćin ljudima koji vjeruju da se svijet ne može graditi pritiscima i nametanjima

3 h

0
Додик у Москви састанак са Шојгуом

Republika Srpska

"Srpska i Rusija ostaju povezane odnosima međusobnog poštovanja, prijateljstva i borbe za iste vrijednosti"

4 h

0
Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Republika Srpska

Ostojić: Ukloniti obilježja koja vrijeđaju srpsko dostojanstvo

4 h

7

  • Najnovije

21

06

Majka žrtve nakon poništavanja presude Tomiću: Moje dijete je ponovo izdano

21

04

Decenija muzike i emocije - ansambl Pale obilježio 10 godina rada

20

59

Gradiška: Podsticaji podigli preduzeća i očuvali konkurentnost

20

55

EU poslala Hrvatskoj dvije službene opomene

20

41

"Srpska strana veoma cijeni ruski glas razuma u Savjetu bezbjednosti UN"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner