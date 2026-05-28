Logo
Large banner

Šojgu: Rusija spremna da podrži Republiku Srpsku, izbori na jesen ozbiljan test za Banjaluku

28.05.2026 19:38

Komentari:

3
Шојгу: Русија спремна да подржи Републику Српску, избори на јесен озбиљан тест за Бањалуку

Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu najavio je spremnost Rusije da pruži političku podršku Republici Srpskoj u svjetlu predstojećih izbora tamo, uključujući i na međunarodnoj sceni.

"Znamo da su opšti izbori zakazani za ovu jesen u Republici Srpskoj. S obzirom na neumorni pritisak zapadnih sila na srpsku državu, predstojeći izborni ciklus biće ozbiljan test za Banjaluku. Želim da vas uvjerim da će Rusija nastaviti da pruža Republici Srpskoj sveobuhvatnu političku podršku, uključujući i na međunarodnim platformama“, rekao je Šojgu na sastanku sa Miloradom Dodikom, liderom vladajuće stranke Republike Srpske, koji se održao na marginama Međunarodnog bezbjednosnog foruma.

Додик састанак са Шојгуом

Republika Srpska

"Srpska i Rusija ostaju povezane odnosima međusobnog poštovanja, prijateljstva i borbe za iste vrijednosti"

Šojgu je izrazio zahvalnost za godišnju pažnju koju Republika Srpska posvećuje događajima koje organizuje Savjet bezbednosti Rusije i za redovne kontakte između dve zemlje na svim nivoima. Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije je posebno istakao razgovore održane u Moskvi u maju ove godine između novog predsjednika Siniše Karana i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Šojgu

Milorad Dodik

Rusija

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Додик у Москви састанак са Шојгуом

Republika Srpska

"Srpska i Rusija ostaju povezane odnosima međusobnog poštovanja, prijateljstva i borbe za iste vrijednosti"

4 h

0
У Москви су се састале делегације Републике Српске Милорада Додика и Жељка Будимира са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.

Republika Srpska

Sastanak Dodika i Šojgua u Moskvi: Nastavljamo da se borimo za iste vrijednosti

7 h

0
секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви

Svijet

Šojgu: Rusko-američka mirovna inicijativa stagnira zbog želje Kijeva za eskalacijom

11 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi

4 d

0

Više iz rubrike

Бањалука самит Голд институт

Republika Srpska

Prvi Evropski samit Gold instituta pokazao institucionalni kapacitet Republike Srpske

1 h

0
Форум о безбједности у Москви присуствује Додик

Republika Srpska

Dodik: Podrška Rusije od velikog značaja za očuvanje pozicije Srpske

1 h

0
Голд институт у Бањалуци

Republika Srpska

U Banjaluci završen prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti

1 h

1
Минић: Српска показала институционални капацитет

Republika Srpska

Minić: Srpska pokazala institucionalni kapacitet

1 h

0

  • Najnovije

21

06

Majka žrtve nakon poništavanja presude Tomiću: Moje dijete je ponovo izdano

21

04

Decenija muzike i emocije - ansambl Pale obilježio 10 godina rada

20

59

Gradiška: Podsticaji podigli preduzeća i očuvali konkurentnost

20

55

EU poslala Hrvatskoj dvije službene opomene

20

41

"Srpska strana veoma cijeni ruski glas razuma u Savjetu bezbjednosti UN"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner