Šojgu: Rusija spremna da podrži Republiku Srpsku, izbori na jesen ozbiljan test za Banjaluku

Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu najavio je spremnost Rusije da pruži političku podršku Republici Srpskoj u svjetlu predstojećih izbora tamo, uključujući i na međunarodnoj sceni.

"Znamo da su opšti izbori zakazani za ovu jesen u Republici Srpskoj. S obzirom na neumorni pritisak zapadnih sila na srpsku državu, predstojeći izborni ciklus biće ozbiljan test za Banjaluku. Želim da vas uvjerim da će Rusija nastaviti da pruža Republici Srpskoj sveobuhvatnu političku podršku, uključujući i na međunarodnim platformama“, rekao je Šojgu na sastanku sa Miloradom Dodikom, liderom vladajuće stranke Republike Srpske, koji se održao na marginama Međunarodnog bezbjednosnog foruma.

Republika Srpska "Srpska i Rusija ostaju povezane odnosima međusobnog poštovanja, prijateljstva i borbe za iste vrijednosti"

Šojgu je izrazio zahvalnost za godišnju pažnju koju Republika Srpska posvećuje događajima koje organizuje Savjet bezbednosti Rusije i za redovne kontakte između dve zemlje na svim nivoima. Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije je posebno istakao razgovore održane u Moskvi u maju ove godine između novog predsjednika Siniše Karana i ruskog predsjednika Vladimira Putina.