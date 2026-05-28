Rusko-američka mirovna inicijativa o Ukrajini je u zastoju, prvenstveno zbog potpunog nedostatka volje Kijeva za mirom i stalne želje za eskalacijom, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu.

"Nažalost, rusko-američka mirovna inicijativa je u zastoju. Glavna prepreka njenoj realizaciji ostaje potpuni nedostatak političke volje kijevskog režima za mirom i stalna želja za eskalacijom", rekao je Šojgu na neformalnom sastanku sekretara Savjeta bezbjednosti zemalja ZND u okviru prvog Međunarodnog foruma o bezbjednosti.

On je naglasio ranije da je kijevski režim u više navrata potvrdio svoju nesposobnost za pregovore i da Rusija ne odustaje od pronalaženja političkog i diplomatskog rješenja za sukob, uključujući konstruktivno posredovanje drugih zemalja.

(Srna)