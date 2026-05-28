Logo
Large banner

Šojgu: Rusko-američka mirovna inicijativa stagnira zbog želje Kijeva za eskalacijom

Autor:

ATV
28.05.2026 09:21

Komentari:

0
секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви
Foto: Printscreen/Youtube/ATP

Rusko-američka mirovna inicijativa o Ukrajini je u zastoju, prvenstveno zbog potpunog nedostatka volje Kijeva za mirom i stalne želje za eskalacijom, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu.

"Nažalost, rusko-američka mirovna inicijativa je u zastoju. Glavna prepreka njenoj realizaciji ostaje potpuni nedostatak političke volje kijevskog režima za mirom i stalna želja za eskalacijom", rekao je Šojgu na neformalnom sastanku sekretara Savjeta bezbjednosti zemalja ZND u okviru prvog Međunarodnog foruma o bezbjednosti.

On je naglasio ranije da je kijevski režim u više navrata potvrdio svoju nesposobnost za pregovore i da Rusija ne odustaje od pronalaženja političkog i diplomatskog rješenja za sukob, uključujući konstruktivno posredovanje drugih zemalja.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Šojgu

Ruska vojna operacija 2026

pregovori

Sjedinjene Američke Države

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Премијер Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.

Republika Srpska

Minić na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti

3 h

1
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

Ruska PVO oborila 62 ukrajinska drona

3 h

0
Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.

Svijet

Zbog hantavirusa putnici u Australiji zatvoreni 42 dana

3 h

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Svijet

Putin se obratio učesnicima prvog Međunarodnog bezbjednosnog foruma

3 h

0

Više iz rubrike

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

Ruska PVO oborila 62 ukrajinska drona

3 h

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Svijet

Putin se obratio učesnicima prvog Međunarodnog bezbjednosnog foruma

3 h

0
Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.

Svijet

Zbog hantavirusa putnici u Australiji zatvoreni 42 dana

3 h

0
Руски предсједник Владимир Путин, десно, и предсједник Казахстана Касим-Жомарт Токајев улазе у салу током званичне церемоније добродошлице на Међународном аеродрому у близини Астане, Казахстан, у среду, 27. маја 2026.

Svijet

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

3 h

0

  • Najnovije

12

39

Lavrov poručio Kalas: Ne komentarišem idiotske izjave

12

37

Starović: Ekonomski samit u Banjaluci od velikog značaja za Srpsku

12

35

Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner