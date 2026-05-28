Snage protivvazdušne odbrane su tokom noći presrele i uništile 62 ukrajinske bespilotne letjelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Konkretno, dežurna sredstva ruske PVO su oborila dronove iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Nižegorodske i Tambovske oblasti, kao i iznad Republike Krim i Azovskog mora. Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.

