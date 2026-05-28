Prvi Evropski samit Gold instituta pokazao institucionalni kapacitet Republike Srpske

Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa, već mjesto na kojima se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i, onog što je danas najtraženije, slobode, poruke su Prvog Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti održanog u Banjaluci u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju.

Zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold instituta, ovaj samit početak je dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Republike Srpske i SAD tokom protekle godine.

„Svjetske političke okolnosti se mijenjaju. Narodi sve više traže pravo na sopstveni glas, suverenitet i politiku zdravog razuma. Upravo zato je važno što se danas ovdje nalaze ljudi koji vjeruju u slobodu, dijalog i pravo naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Srećna sam, ponosna i uzbuđena što vidim da Banjaluka ima toliko prijatelja i saveznika i što je danas upisana na mapu važnih političkih i diplomatskih centara svijeta“, rekla je Ana Trišić-Babić, v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Ovaj prostor i slavan je i ozloglašen u isto vrijeme. Koja će od te dvije slike preovladati u budućnosti zavisi, između ostalog, i od toga da li će ovaj prostor konačno prestati da bude laboratorija tuđih interesa i postati prostor u kojem narodi sami donose odluke o svojoj budućnosti.

„Pravi suverenitet je pravo naroda da oblikuje svoju sudbinu, oslobođen od prisile i otuđenih globalnih birokratija. Etnički i nacionalni identitet živa su suština slobode i budućnosti zajednice i ne mogu se zamijeniti vještački nametnutom uniformnošću. Sve naše političke bitke bile su u skladu sa ovim načelima. Kroz prisustvo Instituta u ovom regionu, ljudi širom Republike Srpske, BiH i širem okruženju – bilo da su iz politike, akademske zajednice, javnih institucija, biznisa ili civilnog društva – sada imaju priliku da se direktno uključe u strateško razmišljanje i praktično iskustvo o definisanju ključnih političkih, ekonomskih i bezbjednosnih izazova našeg vremena“, rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Takođe, ovo je prvi put da vlada SAD, zajedno sa američkim kompanijama i investitorima, izrazila je spremnost da se uključi u velike razvojne projekte - posebno u oblastima energetike, transportne infrastrukture i informacionih i komunikacionih tehnologija.

„Misija nam je da promovišemo slobodu. To radimo svugdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, dozvoljava ljudima da govore, misle i vjeruju slobodno. O tome je i današnja diskusija. Pričaćemo i o bezbjednosnim problemima koji su prisutni ne samo u regionu, već i Evropi, te širom svijeta“, rekao je Majkl Flin, predsjedavajući Gold instituta za međunarodnu strategiju.

Ovo je samo prvi korak u približavanju SAD i Republike Srpske, kao i kultura i naroda ka boljem razumijevanju i saradnji, izjavio je Predsjedavajući Gold instituta, ukazavši da se jačanjem odnosa ove dvije zemlje jača i bezbjednost širom svijeta.

"Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između SAD i Republike Srpske - važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovd‌je u regionu.Ovo je prilika za nas da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Evropi, na Balkanu, ali i u SAD“, poručuje Eli Gold, predsjednik Gold instituta

„Naši diplomatski odnosi će se znatno produbiti i imaćemo priliku da se za Banjaluku i za Republiku Srpsku čuje i nešto šire - ne samo u regionu, već i u svijetu“, rekla je Lana Lončar,

Cilj ovog događaja je, između ostalog, predstavljanje Republike Srpske kao mjesta međunarodnog dijaloga, a i najavljuje vrijeme u kojem Republika Srpska više neće tražiti svoje mjesto u svijetu nego ga samouvjereno zauzimati.