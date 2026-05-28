Vlada Republike Srpske: Za besplatne udžbenike oko 16 miliona KM

Vlada Republike Srpske obezbijediće najveći dio sredstava za nabavku udžbenika, a najveću podršku dobiće učenici iz izrazito nerazvijenih opština, za koje će troškovi biti u potpunosti pokriveni. Prema predloženom modelu, jedinice lokalne samouprave učestvovaće sa 20 odsto, a gradovi sa 30 odsto u finansiranju udžbenika za osnovce.

„Vlada će finansirati 80- 70% kad su u pitanju gradovi i jedinice izrazito nerazvijene opština 100% finansira Vlada, kompletna finansijska konstrukcija je u iznosu skoro 16 miliona maraka sa PDV-om, od koje je obaveza vlade 12 miliona KM a preostali iznos raspoređen između jedinica lokalne samouprave“, rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske

Donesena je i odluka o prodaji dijela akcija državnog kapitala u preduzeću „Orao“. Za otkup 30 odsto akcija ponuđeno je milion maraka, uz preuzimanje postojećih obaveza preduzeća i planirana ulaganja od devet miliona KM u naredne tri godine.

„Orao da bi se prilagodio nekim drugim proizvodnjama je neophodan investitor a ovaj investitor koji dolazi je njihov glavni kupac on trenutno uzim 60% njihove proizvodnje i koji obavezuje da će preuzeti tehnološke postupke i da će zadržati broj radnika i povećati a sad je 350 radnika“, Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske

„U pitanju je kompanija sa kojom Orao radi već 30 godina to je kompanija koja je u trenucima kad Orao nije imao sredstva da isplaćuje plate i kada je dug bio preko 10 miliona, preko 3 4 miliona avansno uplatio da bi ljudi mogli žive i da isplaćuju svoje plate“, rekao je Marko Mrkajić, direktor kompanije ''Orao'' Bijeljina.

IRB pruža mogućnost podrške privredi kroz osiguranje novčanih potraživanja u zemlji i inostranstvu. To znači da će privrednici iz Republike Srpske moći da osiguraju svoja izvozna i domaća potraživanja posredstvom IRB-a.

„IRB je već ugovorila osiguravača iz EU putem kojeg će osigurati potraživanja i niko više neće morati da razmišlja da li će da naplati ono što je izvezao, i isto tako moće da radi u zemlji svi oni koji na bilo koji način ne budu sigurni moće ih osigurati preko IRB“, rekao je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a.

Vlada Srpske donijela je i odluku o povećanju novčane naknade za nezaposlene roditelje četvoro i više djece. Mjesečni bruto iznos po korisniku biće povećan sa dosadašnjih 1.209 na 1.289 maraka. Riječ je o mjeri podrške višečlanim porodicama, a korisnici ovog prava i dalje će imati obezbijeđeno zdravstveno i penzijsko osiguranje.

„Na mjesečnom nivou za oko 5.000 korisnika biće potrebno dodatnih 403.050 KM. Ova odluka stupa na snagu od avgusta i govorimo o povećanju sredstava od oko dva miliona“, Irena Ignjatović, ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je i informacije o potrebi finansiranja infrastrukturnih projekata iz sredstava Javnih investicija u pet opština i gradova u Republici Srpskoj koji će, u skladu sa mogućnostima finansiranja i raspoloživosti budžetskih sredstava, biti finansirani sa više od 20 miliona 220 hiljada maraka. Prema usvojenim informacijama, iz Budžeta Republike Srpske biće finansijski podržani projekti u Kalinoviku, Čajniču, Han Pijesku, Doboju i Osmacima.