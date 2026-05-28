Otvoren Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede i investicija u Kozarskoj Dubici

Vrhunski domaći i zdravi proizvodi, od ukusnih delikatesa i tradicionalnih jela i pića, rukotvorina do najmodernije poljoprivredne mehanizacije, sve se to može vidjeti u Sportskoj dvorani u Kozarskoj Dubici. Među brojnim izlagačima je i Aleksandar Ljubenković iz Beograda. Njegova firma bavi se proizvodnjom vrata, prozora i roletni.

„Od prošle godine smo investirali ovde u lokalnu zajednicu, otvorili smo proizvodnju naših proizvoda , već smo na nekih 30-tak zaposlenih i ne planiramo tu da stanemo. Ovo je jako važno kako lokalno tako i globalno“, rekao je Aleksandar Ljubenković, predstavnik kompanije „Ljubenković“, Beograd.

Najviše izlagača dolazi iz poljoprivrednih grana, a svaka godina je po ponudama, raznovrsnija i kvalitetnija. Tu smo da na svaki način podržimo poljoprivrednike, poručuju iz resornog ministarstva.

“Evo ove godine smo isplatili sve podsticaje za prethodnu godinu. Samo u ovoj godini isplaćeno je 120 miliona KM direktno na terenu našim poljoprivrednicima. Godina je teška , tržišno teška, veliki su poremećaji, mi moramo biti spremni da budemo tu za naše poljoprivrednike.“, rekao je Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske.

Opština domaćin Kozarska Dubica okupila je više od 120 izlagača, a osim iz sfere poljoprivrede učestvuju i izlagači iz metalne , drvene i prehrambene industrije.

„Ove godine smo se potrudili da dovedemo znatno veći broj izlagača nego prethodne godine i da proširimo grane privrede koje ove godine učestvuju na ovoj sajamskoj manifestaciji. Takođe organizujemo stručna predavanja i panele.“, rekla je Dijana Topić, predstavnik kompanije „ENERGY FAIR“.

“ Osnovni cilj ovog sajma je razvijanje tržišta,za kompanije iz K. Dubice plasiranje poljoprivredne proizvode iz naše opštine u velike trgovačke markete. To će dati efekat zapošljavanju i uticati na sam razvoj naše opštine“, rekao je Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.

Evidentno je da sajam raste, razvija se i dobija na značaju. Cilj je da preraste u međunarodni privredni događaj. Poseban fokus sajma biće stavljen na bi tu bi sastanke, susret predstavnika domaćih i stranih kompanija kao i predstavljanje razvojnih kapaciteta K. Dubice i šire regije

Manifestacija „ Sajamski dani“ Kozarska Dubica 2026 traje dva dana. Sajam je i prilika i da mladi preduzetnici i inovatori predstave potencijalnim parterima i investitorima svoje projekte.