Zaboravljena imena za djevojčice koja imaju prelijepa značenja

19.03.2026

11:36

Trendovi ne zaobilaze ni imena za djecu, pa tako roditelji sve češće za svoje mališane biraju internacionalno ime, što originalnije i modernije, pa se tako zaborave stara imena, koja imaju posebno značenje. I prije svega su originalna.

Kako ta imena postaju sve manje popularna, danas spadaju u red rijetkih, tako da su idealan izbor za one koji ne žele "da idu za većinom".

Anka

Ovo staro ime znači "milost, zahvalnost". Potisnule su ga njegove modernije varijante poput Ana i Anja.

Bisera

Nosi sljedeće značenje: "biser, svjetlucava, dragocjena". Ime se nalazi u kalendaru Srpske pravoslavne crkve.

Delfa

Ovo ime je zapravo grčkog porijekla, u prevodu znači "more, morska". Najznačajnija Srpkinja, porijeklom Hercegovka, koja se ovako zvala bila je Delfa Ivanić, srpska slikarka, humanitarac i zajedno sa Nadeždom Petrović idejni tvorac Kola srpskih sestara.

Žanka

Ime je izvedeno od Žan(a)+ka. Ako je tačna pretpostavka da nas ime određuje, djevojčica koja se ovako zove biće "božanstvena".

Julka

Ime je grčkog porijekla, i iza njega se krije značenje "blistava". Varijante ovog imena su Jula, Julijana, Julija, Juca. Poznata je Julka Hlapec Đorđević, jedna od najobrazovanijih žena 20. veka. Ova srpska književnica, feministkinja, kritičarka, filozof, prevodilac i intelektualka je sa 24 godine doktorirala, u Beču 1906.

Kosara

Jedno od najranije zabilježenih slovenskih ženskih imena. U svom korijenu nosi riječ "kosa" i time odražava želju roditelja da im ćerka ima bujnu i lijepu kosu, koja je vekovima jedan od najizraženijih simbola ženstvenosti i ženske ljepote. Osim u Srbiji, zastupljeno je i u Makedoniji i Bugarskoj.

Mitra/Dmitra

Znači: kreativna, duhovno snažna, poštena, nezavisna, sposobna da prebrodi sve poteškoće u životu i da voli čista srca.

Roksanda

Često ime u srpskim narodnim pjesmama, izvedeno od Roksana, "svijetla, sjajna – svjetlo, zora". Tako se zove čuvena srpska dizajnerka Roksanda Ilinčić koja je ime dobila po Roksandi iz "Ženidbe Dušanove", prenose Novosti Magazin.

