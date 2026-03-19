Australiji prijeti katastrofa: Počela evakuacija stanovništva

ATV

19.03.2026

11:07

Stanovnici sjevernog Kvinslenda u Australiji pripremaju se za dolazak tropskog ciklona Narel, koji se intenzivirao u sistem pete kategorije sa vetrovima koji mogu da dostignu 260 kilometara na sat.

Prognoze predviđaju da će Narel tokom noći ostati u petoj kategoriji prije nego što sutra ujutru pogodi kopno kao četvrta kategorija, sa ozbiljnim posledicama, prenio je ABC.

Australijski Biro za meteorologiju izdao je zvanično upozorenje za istočne dijelove Sjeverne teritorije, uključujući Grut Ajlandt, Borolulu i područje južno od Nhulunbaja, ali ne i sam Nhulunbaj.

Stotine stanovnika evakuisano, prijete poplave

Takođe je izdato upozorenje na poplave zbog očekivanih obilnih padavina koje mogu da izazovu porast nivoa lokalnih potoka i rijeka, uključujući i već poplavljena područja.

Stotine stanovnika, uključujući zajednicu Numbulvar, evakuisano je prije dolaska ciklona, a australijske odbrambene snage angažovane su za pomoć.

Koordinator za katastrofe u Kvinslendu, Kris Strim, upozorio je da "ne može da pretera" kada je riječ o ozbiljnosti priprema. On je istakao da vjetrovi ovog intenziteta mogu da raznesu šupe, odnesu karavane i stvore opasne predmete u vazduhu, sa potencijalno fatalnim ishodom.

Strim je dodao da će svako kome je potrebna hitna pomoć morati da sačeka dok ciklon ne prođe, jer nije bezbjedno slati spasilačke i timove za hitne intervencije po takvom vremenu.

Nakon ciklona, očekuju se prekidi dalekovoda i šteta na infrastrukturi, a radovi na popravci biće obavljeni tek kada uslovi postanu bezbjedni, prenosi Tanjug.

