Iran krenuo u odmazdu, gore rafinerije

Situacija na Bliskom istoku se zahuktava nakon izraelskog napada na gasno polje Južni Pars, nakon čega je uslijedila odmazda Irana i napadi na energetska postrojenja u više zemalja Persijskog zaliva.

Napad na nalazište Pars u Persijskom zalivu najveće svjetsko nalazište prirodnog gasa koje Iran dijeli sa Katarom – naveo je Teheran da upozori susjedne države da bi njihova energetska infrastruktura mogla biti meta "u roku od nekoliko sati", i izazvao je gnevne kritike Katara i drugih zemalja u regionu.

Uslijedili su napadi Irana na Katar i Kuvajt. Vlasti u Kataru saopštile su da je balistička raketa pogodila ogromno postrojenje za tečni prirodni gas, izazvala požar koji je prouzrokovao veliku štetu, a Katar je naredio nekim zvaničnicima iranske ambasade da napuste zemlju.

Portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova, Madžed el Ansari, opisao je ciljanje gasnog polja – produžetka katarskog Sjevernog polja – kao "opasan i neodgovoran korak".

Energetska kompanija zalivske države kasnije je saopštila da su iranski udari prouzrokovali “veliku štetu” na njenom gasnom čvorištu u Ras Lafanu.

Katarsko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je ono što je nazvalo “brutalnim iranskim napadom”, rekavši da ciljanje predstavlja "direktnu pretnju po nacionalnu bezbjednost", prenosi Telegraf.

Kuvajt je jutros saopštio da je napad dronom zapalio dvije rafinerije nafte u maloj, naftom bogatoj zemlji.

Nakon što su saopštili da je dron napao rafineriju Mina Al-Ahmadi, što je rezultiralo manjim požarom, objavljeno je da je napad dronom zapalio još jednu rafineriju nafte – rafineriju Mina Abdulah.

Ni u jednom napadu nije bilo povrijeđenih.

Abu Dabi je saopštio da je obustavio rad svog gasnog postrojenja Habšan nakon odvojenog iranskog raketnog napada.

Smješteno uz obalu južne provincije Bušer, polje Juži Pars sadrži procenjenih 51 bilion kubnih metara gasa, što čini oko 70% domaćih ponuda Irana i veliki dio izvoza Katara.

Šta je Ras Lafan u Kataru i zašto bi iranski napadi na njega mogli produžiti energetsku krizu. Za manje od 12 sati, iranske rakete su dva puta pogodile katarski industrijski grad Ras Lafan, uzrokujući "veliku štetu" ovom kritičnom energetskom čvorištu u zalivskoj državi. Ali očekuje se da će se uticaj proširiti daleko izvan Bliskog istoka.

Ras Lafan, kojim upravlja državna kompanija QatarEnergy, vjerovatno je najvažnije svjetsko čvorište za tečni prirodni gas (TPG), kombinujući transportne, prerađivačke i lučke objekte. Katar izvozi oko 20% globalne ponude TPG-a – drugi najveći izvoznik, poslije SAD-a – pri čemu se skoro sav njegov gas isporučuje iz Ras Lafana.

Proizvodnja TPG-a i drugih proizvoda je obustavljena od početka marta zbog efektivnog zatvaranja vitalne brodske linije Ormuskog moreuza, a značajna šteta na proizvodnim postrojenjima mogla bi dodatno produžiti vrijeme potrebno za ponovno pokretanje postrojenja.

— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

Očekuje se da će neke zemlje Južne Azije, uključujući Pakistan, Bangladeš i Indiju, snositi najveći teret, jer se oslanjaju na Katar za više od polovine svojih zaliha tečnog prirodnog gasa (TPG) i imaju ograničene zalihe. Međutim, Ras Lafan snabd‌jeva i zemlje u drugim dijelovima Azije, Evrope i Afrike, koje bi sve bile prinuđene da se nose sa poremećajima u snabd‌jevanju.

Pored TPG-a, Ras Lafan proizvodi i đubriva, uključujući ureu i amonijak – ključne zalihe za poljoprivrednu industriju – kao i sumpor i helijum, gas neophodan za proizvodnju mikročipova. Čvorište može da obezbijedi oko 25% svetske proizvodnje helijuma, prema podacima kompanije QatarEnergy.

Industrijski grad Ras Lafan nalazi se na sjeveroistočnom vrhu Katarskog poluostrva i oko 80 kilometara sjeverno od Dohe. Prerađuje gas iz velikih rezervi u Persijskom zalivu koje deli sa Iranom – Katar svoj dio naziva poljem Severna kupola, dok Iran svoj dio naziva Južni Pars.

Dron pogodio rafineriju SAMREF na Crvenom moru

Saudijska Arabija je saopštila da je dron u četvrtak pogodio rafineriju SAMREF u lučkom gradu Janbu na Crvenom moru.

Saudijsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je procijena štete u toku, bez preciznijih detalja.

Napadi na rafinerije nafte u Kuvajtu i nalazišta prirodnog gasa u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima doveli su do skoka globalnih cijena.