Orban: ''Psi rata'' profitiraju od sukoba u Ukrajini

SRNA

19.03.2026

09:55

Премијер Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se može sa sigurnošću reći da od sukoba u Ukrajini profitiraju tri "psa rata" - proizvođači naoružanja, energetske kompanije i banke.

"Sad je već lako prepoznati to što je /Vilijam/ Šekspir nazvao `psi rata`, jer laju. Tako vam mogu sa sirgurnošću reći ko profitira od ovog rata", rekao je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je naveo velike proizvođače oružja kao prvog "psa rata", osvrnuvši se na cijene dionica velikih proizvođača naoružanja 2021. godine, prije početka sukoba u Ukrajini, i sada.

"Drugo, s obzirom da je Rusija energetska velesila, takođe laju velika preduzeća za energetiku, u pokušaju da izguraju povoljne ruske energente sa evropskog tržišta, uključujući mađarsko, i da prodaju svoje skupe energente", naveo je mađarski premijer.

On je naveo finansijere kao "trećeg psa".

"U svakom ratu bankari najviše zarade. Prije ili kasnije, ukaže se potreba za ratnim pozajmnicama i ako ih ne isplate novcem - isplatiće ih dužničkim ropstvom", naglasio je Orban.

On je napomenuo da te tri velike sile - proizvođači naoružanja, energetske kompanije i banke - daju vjetar u leđa ratu.

"Zašto se evropski političari podređuju tim silama? Mislim da je razlog drugačiji od države do države. Mogu samo reći zašto ovdje nisu uspjeli - zato što sam ih izbacio kroz vrata! Mađarska Vlada je suverena i zna gdje je `psima rata` mjesto", rekao je Orban.

On je naglasio da neće dozvoliti pomenutim strukturama da preuzmu bilo koji dio javne sfere mađarskog života, "ni centar, ni periferiju", i rekao da se samo na taj način država može sačuvati od rata.

Orban je optužio vlade ostalih evropskih zemalja da nisu sposobne na taj korak.

"Mi možemo reći ne. Mađarska patriotska Vlada može reći ne, druge evropske vlade nisu u mogućnosti", dodao je mađarski premijer.

Viktor Orban

Mađarska

