Iran zaprijetio totalnim uništenjem gasne i naftne industrije u Persijskom zalivu

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da će iranske snage uništiti čitavu gasnu i naftnu industriju zemalja Persijskog zaliva u slučaju da energetski sektor Irana ponovo bude meta napada.

"Ponovo vas upozoravamo da ste napravili veliku grešku time što ste napali infrastrukturu Irana. Ako se to ponovi, dalji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i vaših saveznika neće prestati do potpunog uništenja, a naš odgovor biće mnogo teži od večerašnjih napada", navodi se u saopštenju IRGC objavljenom u srijedu uveče, prenosi Al Džazira.

Napadi na energetske ciljeve u više država

Iranske snage su u srijedu ranije pokrenule napade na energetske objekte više zemalja Persijskog zaliva, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što je Izrael izveo napade na iransko gasno polje Južni Pars.

Raketni napad na Katar i šteta u Ras Lafanu

Katar je ranije sinoć presreo četiri od pet balističkih raketa ispaljenih na tu zemlju iz Irana, pri čemu je peta balistička raketa uspjela da pogodi industrijski grad Ras Lafan i prouzorkuje veliku štetu.

Prethodno je evakuisano sve osoblje infrastrukturnih obejkata u Ras Lafanu koji služe za preradu tečnog naftnog gasa (LNG).

Ras Lafan predstavlja ključnu lokaciju katarske energetske infrastrukture, gdhe se prerađuju najveće količine LNG u toj zemlji.

Saudijska odbrana presrela projektile i dronove

Saudijske PVO snage presrele su osam balističkih raketa lansiranih ka Rijadu, pri čemu su ostaci projektila pali na nekoliko kvartova u tom gradu.

Ministarstvo je takođe saopštilo da su saudijske snage presrele i uništile dron koji je ciljao gasno postrojenje u Istočnoj provinciji, navodeći da nije prijavljena materijalna šteta.