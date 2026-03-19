Logo
Large banner

Iran zaprijetio totalnim uništenjem gasne i naftne industrije u Persijskom zalivu

Izvor:

Tanjug

19.03.2026

08:08

Komentari:

0
Nafta postrojenje
Foto: Loïc Manegarium/Pexels

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da će iranske snage uništiti čitavu gasnu i naftnu industriju zemalja Persijskog zaliva u slučaju da energetski sektor Irana ponovo bude meta napada.

"Ponovo vas upozoravamo da ste napravili veliku grešku time što ste napali infrastrukturu Irana. Ako se to ponovi, dalji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i vaših saveznika neće prestati do potpunog uništenja, a naš odgovor biće mnogo teži od večerašnjih napada", navodi se u saopštenju IRGC objavljenom u srijedu uveče, prenosi Al Džazira.

Napadi na energetske ciljeve u više država

Iranske snage su u srijedu ranije pokrenule napade na energetske objekte više zemalja Persijskog zaliva, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što je Izrael izveo napade na iransko gasno polje Južni Pars.

Raketni napad na Katar i šteta u Ras Lafanu

Katar je ranije sinoć presreo četiri od pet balističkih raketa ispaljenih na tu zemlju iz Irana, pri čemu je peta balistička raketa uspjela da pogodi industrijski grad Ras Lafan i prouzorkuje veliku štetu.

Prethodno je evakuisano sve osoblje infrastrukturnih obejkata u Ras Lafanu koji služe za preradu tečnog naftnog gasa (LNG).

Ras Lafan predstavlja ključnu lokaciju katarske energetske infrastrukture, gdhe se prerađuju najveće količine LNG u toj zemlji.

облачно-временска прогноза

Društvo

Vremenski obrt: Od sunčanih intervala do olujnih udara vjetra

Saudijska odbrana presrela projektile i dronove

Saudijske PVO snage presrele su osam balističkih raketa lansiranih ka Rijadu, pri čemu su ostaci projektila pali na nekoliko kvartova u tom gradu.

Ministarstvo je takođe saopštilo da su saudijske snage presrele i uništile dron koji je ciljao gasno postrojenje u Istočnoj provinciji, navodeći da nije prijavljena materijalna šteta.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Izrael Iran

Persijski zaliv

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

35

Podzemne tajne Marsa: Pronađeni ostaci drevne riječne delte

08

34

Ajfon na meti hakera

08

25

Memfis slomio Denver: Jokić briljirao na korak od tripl-dabla

08

19

Eruptirao vulkan na Kamčatki, pepeo dostigao visinu od 11,5 kilometara

08

10

Ovaj veliki hit Harisa Džinovića pisan je za drugog pjevača

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner