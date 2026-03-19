Peskov potvrdio: Pauza u pregovorima između Moskve i Kijeva

Trilateralni pregovori između Rusije, Ukrajine kojima je posredovao Vašington, trenutno su na pauzi, potvrdio je za "Izvestiju" portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Datum i mjesto sljedeće runde još nisu određeni, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

Iako su trilateralni pregovori obustavljeni, Moskva i Kijev nastavljaju humanitarne aktivnosti, uključujući razmjenu zarobljenika, poput nedavne razmjene 500 za 500 početkom marta.

Kremlj je naglasio da će rad na daljim razmjenama biti nastavljen.

Stručnjaci ukazuju da sukob SAD sa Iran utiče na isporuke američkog oružja Ukrajini, uključujući rakete protivvazdušne odbrane "patriot".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pojačao diplomatske aktivnosti u Evropi kako bi osigurao dodatnu vojnu i finansijsku pomoć.

Pregovori o Ukrajini ranije su uključivali i ekonomske teme, a razgovori ruskog izaslanika Kirila Dmitrijeva sa američkim predstavnicima bili su fokusirani na globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom SAD i Izraela sa Iranom.

Rusija i dalje insistira na povlačenju ukrajinske vojske iz Donbasa i priznavanju Krima i drugih regiona, dok SAD i dalje razmatraju način prilagođavanja svojih stavova.

Stručnjaci procjenjuju da će pregovori biti nastavljeni, ali da će napredak zavisiti od promjena na terenu i u stavovima strana.