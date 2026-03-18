Iran krenuo u osvetu: Žestoki napad na najveće gasno postrojenje na svijetu

Nakon što je Izrael u srijedu, 18. marta, napao najveće gasno postrojenje na svijetu, Južni Pars u Iranu, Teheran je obećao odmazdu.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je da je presrelo i uništilo bespilotnu letjelicu koja je pokušala da se „približi jednom od gasnih postrojenja“ u istočnoj pokrajini zemlje.

Prema riječima portparola, dron je neutralisan prije nego što je uspio da dosegne cilj, a nije zabilježena nikakva šteta.

Uz to, Iran je žestoko napao i Rijad (Riyadh).

BREAKING: Iranian missiles have struck multiple points in Riyadh, Saudi Arabia.

Istovremeno, katarska državna energetska kompanija KatarEnerdži (QatarEnergy) potvrdila je da je industrijski kompleks Ras Lafan (Ras Laffan), najveće svjetsko središte za proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG), večeras bio meta raketnih napada.

Ranije je katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova izvijestilo o požaru u tom području, navodeći da je incident uslijedio nakon „iranskog napada“.

Fires rage in Ras Laffan, Qatar's main gas production industrial city, following an Iranian attack.



QatarEnergy, the owner of the refinery, has stated that Iranian attacks caused extensive damage to the facility.



Prema saopštenju KatarEnerdžija (QatarEnergy), hitne službe odmah su upućene na teren kako bi stavile požar pod kontrolu.

„Zabilježena je značajna materijalna šteta, ali je svo osoblje na sigurnom i za sada nema izvještaja o žrtvama“, navodi se.

Podsjetimo, Iran je zaprijetio napadima na naftna i gasna postrojenja u zemljama Zaliva kao odgovor na izraelski napad na gasno polje Južni Pars.