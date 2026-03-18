Pojavio se novi dejting trend koji mijenja svijet: Svi pričaju o "teoriji marta"

Prema popularnoj "teoriji marta", početak proleća može snažno uticati na ljubavne odnose – neki parovi se razilaze, drugi se ponovo spajaju, dok mnogi tek tada započinju nove veze.

Društvene mreže, posebno TikTok, često su mjesto gdje se male životne opservacije pretvaraju u viralne „teorije“ o ljubavnim odnosima. Uz pomoć algoritma, pojedina zapažanja brzo postaju pravila koja navodno objašnjavaju dinamiku modernih veza.

Viralna pravila o ljubavnim odnosima

Internet je već iznjedrio nekoliko sličnih teorija. Jedna od njih je bila i „teorija crvenih noktiju“, prema kojoj muškarci navodno preferiraju ovu boju jer ih podsvjesno podsjeća na žene iz djetinjstva, poput majki ili učiteljica.

Popularno je i „tromjesečno pravilo veze“, ideja da prva tri mjeseca odnosa otkrivaju da li veza ima potencijal za budućnost.

Još jedan trend bio je i „test pomorandže“: partneru se predloži da oguli pomorandžu. Ako to učini bez oklijevanja, tumači se kao znak brižnosti i spremnosti na podršku u vezi.

Šta kaže „teorija marta“?

Najnovija viralna ideja tvrdi da mart donosi velike preokrete u romantičnom životu. Prema jednoj interpretaciji, to je mjesec u kojem veze koje su već nestabilne konačno završavaju.

Drugi vjeruju da je upravo mart idealno vrijeme za nova poznanstva i početke. Postoji i verzija koja tvrdi da se u ovom periodu često vraćaju bivši partneri ili se dešavaju iznenadne zaljubljenosti.

Zajednička poruka svih ovih tumačenja jeste da mart predstavlja period promjena. Iako to može djelovati pomalo zastrašujuće, posebno ako se govori o raskidima, osnovna ideja teorije je zapravo optimistična: zatvaranje jednog poglavlja otvara prostor za novo.

Ima li ova teorija realno uporište?

Suština „teorije marta“ zasniva se na ideji da prelazak iz zime u proljeće utiče na raspoloženje ljudi i njihove odluke. Ova ideja često se povezuje i sa drugim viralnim trendom sa TikTok-a – „teorijom aprila“ (April theory), prema kojoj april simbolično predstavlja novu godinu interneta.

U mnogim kulturama kraj marta i početak aprila zaista označavaju početak novog ciklusa. U hinduizmu, u persijskoj tradiciji praznika Novruz (Nowruz), ali i u nekim drugim religijskim i kulturnim sistemima, upravo ovaj period simbolizuje obnovu i novi početak.

Psihološko objašnjenje promjena u martu

Promjena godišnjeg doba može imati snažan uticaj na raspoloženje i ponašanje. Kako objašnjava psiholog dr Sara Hensli (Sara Hensley), dolazak toplijeg vremena često označava kraj tzv. „kafing sizon“ (cuffing season) perioda.

Ovaj izraz opisuje hladne jesenje i zimske mjesece kada ljudi češće traže stabilnu vezu, djelimično zbog manjka aktivnosti napolju i osjećaja usamljenosti.

Klinički psiholog Dara Bušman (Dara Bushman) objašnjava da hladno vrijeme, manje sunčeve svjetlosti i ograničene društvene aktivnosti mogu povećati želju za partnerstvom. Kada stigne proljeće, ljudi postaju otvoreniji za nove mogućnosti i promjene.

Astrologija i simbolika novog početka

Iako „teorija marta“ nema naučnu potvrdu, astrologija nudi zanimljivo simboličko objašnjenje. Mart je mjesec u kojem započinje astrološki ciklus znakom Ovna, koji simbolizuje inicijativu, energiju i nove početke.

Mjesec zapravo počinje u znaku Riba – posljednjem znaku zodijaka – a završava u Ovnu, prvom znaku. Ta tranzicija simbolično predstavlja kraj jednog ciklusa i početak drugog, što se često povezuje sa promjenama u odnosima i životnim odlukama.

Šta kaže nauka?

Psiholozi smatraju da promjene raspoloženja tokom ovog perioda mogu biti povezane sa sezonskim promjenama i pojavom poznatom kao sezonski afektivni poremećaj (SAD). Tokom zime mnogi ljudi osjećaju pad energije i raspoloženja, dok dolazak proljeća donosi naglu promjenu u svjetlosti i temperaturi.

Ta promjena može uticati na emocije i motivaciju – kod nekih ljudi podstiče optimizam, dok kod drugih izaziva potrebu za velikim životnim odlukama.

U širem smislu, početak proljeća često se doživljava kao simbol obnove. Upravo zato mnogi ljudi u ovom periodu preispituju odnose, navike i planove, tražeći novu energiju i pravac u životu.

