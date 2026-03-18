Ako vam muškarac kaže ovu rečenicu, bolje odmah idite od njega

18.03.2026

09:08

Ако вам мушкарац каже ову реченицу, боље одмах идите од њега
Poznati ruski psiholog Mihail Litvak upozorava na rečenicu koju su mnogi muškarci makar jednom izgovorili.

„Ne mogu da živim bez tebe“ rečenica je koja bi mnogim ženama izmamila osmijeh na lice.

Poznati psiholog Litvak ističe da je upravo ova rečenica znak da treba da odete od takvog muškarca. Kako kaže, izjava nije dokaz ljubavi. „Ako čovjek kaže ovako: ‘Trebaš mi! Ne mogu da živim bez tebe!’, pošaljite ga što dalje od sebe. Pošto ste mu toliko potrebni, pošto ne može da živi bez vas, onda će biti nemoguće napraviti korak bez njega“, kaže psiholog i otkriva kako bi izjava ljubavi muškarca koji voli trebalo da glasi. Prema tome, ako vam muškarac izgovori ovu rečenicu, znate na čemu ste.

A šta kaže pravi muškarac?

„Pravi muškarac trebalo bi da zvuči otprilike ovako: ‘Dobro mi je sa tobom, idemo zajedno kroz život’. Onda ne sumnjajte – voli vas, jer ako želi da ide kroz život sa vama, to znači da vas smatra pametnom i pouzdanom ženom. To je najbolji kompliment“, ističe psiholog.

Kada je ljubomora u pitanju, Mihail Litvak kaže da je ona znak nesigurnosti. Ističe da pravi muškarac zna da ga žena neće prevariti, kao i da će se voditi mišlju: „Da li je budala da rizikuje sreću koju je postigla?“.

Supružnici treba da budu približno isti u socijalnom i obrazovnom statusu, smatra Litvak. Partner koji je „viši“ mora da pomogne „nižem“ partneru da dostigne svoj nivo razvoja. Tako će dokazati svoju pravu ljubav. Litvak kaže da poznaje mnogo parova u kojima muškarci zabranjuju ženama da se razvijaju i napreduju. Za primjer je naveo bogatog biznismena koji se oženio mladom 17-godišnjom frizerkom.

Naredio joj je da se ne miješa u njegove poslove, da ostane kod kuće i brine o djetetu. Govorio je kako će on da bude taj koji će hraniti porodicu, a sedam godina kasnije je ubijen. Žena je ostala sama sa sedmogodišnjim djetetom, a za godinu dana sva njena ušteđevina bila je potrošena. Prestala je da bude frizerka onda kada je on to tražio.

Kada vam nije stalo do razvoja vašeg supružnika, „ubijate ga“, prije svega njega, a potom i svoje dijete. Zato, ako se pokaže da je vaš partner nerazvijen, onda mu pomozite, prenosi Novi.ba.

Дејан Матић шокирао признањем: Тукао ме је као магарца

Тежак судар шкоде и мерцедеса, има повријеђених

Ово су детаљи отмице Даниела Кајмакоског, адвокат открио нове информације

Мушкарци у ових пет знакова склони су невјери

Ови хороскопски знакови ће се заљубити до краја марта

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

