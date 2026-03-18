Jednostavne jutarnje navike za bolji početak dana

Čak i male promjene u vašoj jutarnjoj rutini mogu imati ogroman uticaj na vaše mentalno blagostanje, a stručnjaci kažu da senzorno resetovanje može pomoći u regulisanju vašeg nervnog sistema. Namjernim ponovnim povezivanjem sa svojim tijelom i okolinom, možete započeti dan osjećajući se utemeljeno, mirno i fokusirano, što vam pomaže da se osjećate bolje spremni da se nosite sa svim što dan donese.

Kako senzorno resetovanje može da promijeni vaš mozak i tijelo?

Kratka, namjerna rutina koja angažuje vaša čula kako bi vam pomogla u regulisanju nervnog sistema, senzorno resetovanje pomjera mozak i tijelo iz odgovora „bori se ili bježi“ u mirnije stanje.

- Senzorni unos u obliku zvuka, mirisa, temperature ili teksture može nam pomoći da se uzemljimo u sadašnji trenutak i promijenimo brzinu šaljući našem nervnom sistemu snažnu poruku da smo bezbjedni i da je u redu da se opustimo - kaže psiholog Nina Kajzer za Real Simple.

Evo nekoliko jednostavnih praksi koje podržavaju stručnjaci, a koje možete uključiti u svoju rutinu senzornog resetovanja.

Sjedite u tišini

Prije nego što vas preplave dnevni zahtjevi, vrijedno je sjediti u tišini i miru.

- Mnogi ljudi se probude i odmah se bave aktivnostima ili stimulacijom, poput provjeravanja telefona, čitanja vijesti i spremanja djece za školu - kaže psiholog Kristina Bilingsli, napominjući da čak i izdvajanje jednog do tri minuta tišine može pomoći tijelu da uspori i da umu pruži priliku da se pripremi za ono što je pred nama. Da bi se spriječila prekomjerna stimulacija, ona takođe predlaže da isključite obavještenja na nekoliko minuta tokom dana kako biste sjedili u tišini. Produbite efekat tako što ćete je upariti sa tehnikom disanja 4-7-8: udahnite kroz nos na četiri brojanja, zadržite dah na sedam i izdahnite kroz usta na osam. Produženi izdah pomaže u aktiviranju parasimpatičkog nervnog sistema, signalizirajući vašem tijelu da je bezbjedno da se opusti.

Obratite pažnju na svoje tijelo i okruženje

Bez obzira da li počinjete tako što ćete primjetiti kako se vaše tijelo osjeća ili koje zvuke čujete, svjesna pažnja pomaže u regulisanju nervnog sistema vraćajući fokus na sadašnji trenutak i smanjujući anksioznost ili razmišljanje. Ako niste sigurni gdje da počnete, preporučuje se tehniku leptira: prekrstite ruke preko grudi i ritmično tapkajte po ramenima. Ova tehnika pomaže u smirivanju nervnog sistema smanjenjem anksioznosti, stresa i simptoma traume. Druga opcija je metoda 5-4-3-2-1: identifikujte pet stvari koje možete vidjeti, četiri koje možete dodirnuti, tri koje možete čuti, dvije koje možete osjetiti miris i jednu koju možete okusiti.

Uživajte u prirodnoj svjetlosti

Izlaganje prirodnoj svjetlosti može povećati proizvodnju serotonina i endorfina, koji mogu poboljšati naše raspoloženje i koncentraciju i smanjiti osjećaj stresa ili depresije. Jednostavno puštanje dnevne svjetlosti unutra povlačenjem zavjesa i otvaranjem prozora, čak i ako ne izlazite napolje, i dalje može podržati regulaciju nervnog sistema pokretanjem istih biohemijskih promjena u mozgu i tijelu, prenose Novosti Magazin.