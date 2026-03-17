Tim doktora Darka Milinovića ženi odstranio tumor 36 kilograma

Ona se nakon operacije dobro oporavlja i iduće sedmice bi mogla biti otpuštena iz bolnice.

Na čelu tima bio je šef Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo gospićke bolnice Darko Milinović, koji je za Hinu izjavio kako se radilo o složenoj i rizičnoj operaciji, s obzirom na dob pacijentkinje i veličinu tumora koji se prostirao od karlice do pluća.

"Mogla se odlučiti za operaciju u Zagrebu, ali odlučila se za našu bolnicu"

Uz Milinovića u zahvatu je učestvovao tim sastavljen od ginekologa, hirurga, anesteziologa i medicinskih sestara.

"Pacijentkinja Ana je iz Gospića i dobro se oporavlja te bi za nekoliko dana trebala biti otpuštena kući lakša za 36 kilograma", izjavio je Milinović, ujedno aktuelni gradonačelnik Gospića.

Dodao je kako se na ovom slučaju pokazalo da je hrvatsko zdravstvo jako onoliko koliko su jake županijske zdravstvene ustanove.

"Pacijentkinja se mogla odlučiti za operaciju u Zagrebu, no odlučila se za našu bolnicu. Hvala joj na tom povjerenju i što nam je pokazala poštovanje", poručio je Milinović, dodavši da se radilo, koliko je njemu poznato, o najvećem izvađenom tumoru u hrvatskom zdravstvu.