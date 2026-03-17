Logo
Large banner

Simptomi slični gripu mogu otkriti smrtonosnu bolest srca

Autor:

ATV

17.03.2026

11:48

Komentari:

0
Симптоми слични грипу могу открити смртоносну болест срца
Foto: pexels/ DS stories

Subakutni bakterijski endokarditis je spora, ali opasna infekcija unutrašnjeg omotača srca (endokarda) koja često počinje blagim i nespecifičnim simptomima. Zbog toga se bolest teško prepoznaje, a neliječena može biti fatalna.

Za razliku od akutnog endokarditisa, koji nastaje iznenada sa visokom temperaturom i jakim opštim simptomima, subakutni oblik se razvija postepeno, nedjeljama ili mjesecima. Početni znaci uključuju blagu temperaturu, stalni umor, bolove u mišićima i zglobovima, gubitak apetita i težine, što se često pripisuje gripu, prehladi ili hroničnom umoru.

Kako dolazi do infekcije?

Bakterije iz drugih dijelova tijela mogu ući u krvotok i zakačiti se za oštećene srčane zalistke, urođene mane ili vještačke materijale poput protetskih zalistaka i pejsmejkera.

Najčešće su to bakterije niže virulencije, poput Streptokoke, koje normalno žive u usnoj duplji. Loša oralna higijena i rutinske stomatološke procedure povećavaju rizik. Rizične grupe su i korisnici intravenskih droga, pacijenti na hroničnoj hemodijalizi i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Tokom pregleda ljekar može čuti novi ili izmenjeni šum na srcu, što je jedan od ključnih znakova. Na koži se ponekad pojavljuju crvene ili ljubičaste tačkice (petehije, male kapilarne krvne tačkice), a klasični znaci uključuju Oslersove čvorove (bolni čvorići na prstima ili tabanima), Džejnvejeve lezije (bezbolne crvenkaste ili smeđe tačkice na dlanovima i tabanima) i tanke tamne linije ispod noktiju poznate kao hemoragije od iverja (tamne linije izazvane mikroembolijama).

Neki simptomi mogu biti vidljivi i na beonjačama (crvene tačkice na očnim beloima) ili sluzokoži usta (petehije na unutrašnjoj strani usta).

Dijagnoza i testovi

Za potvrdu bolesti koriste se hemokultura i ehokardiografija. Hemokultura omogućava identifikaciju bakterije i izbor ciljane terapije, dok ehokardiografija otkriva vegetacije, klastere bakterija i fibrinske naslage na zaliscima. Laboratorijski nalazi često pokazuju povišene inflamatorne parametre, poput C-reaktivnog proteina (CRP), i anemiju.

Liječenje i operacija

Terapija se sprovodi u bolnici i obuhvata visoke doze antibiotika koji se daju intravenski, obično 4–6 nedelja, kako bi se potpuno uklonile bakterije koje su se nakupile u srcu i na vegetacijama (nakupinama bakterija i krvnih ugrušaka na zaliscima srca).

Hirurška intervencija je potrebna ako su zalistci ozbiljno oštećeni, ako se infekcija ne može kontrolisati lijekovima ili ako postoji rizik od otkidanja vegetacija i blokade krvnih sudova u mozgu ili drugim organima. Tokom operacije, hirurg uklanja zaraženo tkivo i popravlja ili zamenjuje oštećeni zalistak vještačkim ili biološkim implantatom.

Prevencija je bolja od liječenja

Najvažnija preventiva je dobra oralna higijena i redovne posete stomatologu, jer smanjuju količinu bakterija u ustima i rizik od infekcije srca.

Osobe sa visokim rizikom, poput onih sa veštačkim zaliscima, istorijom endokarditisa ili određenim urođenim srčanim manama, treba da uzmu preventivne doze antibiotika prije stomatoloških ili hirurških procedura koje mogu izazvati krvarenje, prenosi Večernji.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bolest

srce

Komentari (0)
Large banner

Хапшење у Билећи

Hronika

Zaplijenjeno više od 6 kila droge: Bilećaninu predložen pritvor

1 h

0
Кокошке

Region

Potvrđen ptičiji grip kod uginulih koka nosilja u Crnoj Gori

1 h

0
Шаком ударио полицајца због алкотеста, пријети му до пет година затвора

Hronika

Šakom udario policajca zbog alkotesta, prijeti mu do pet godina zatvora

1 h

0
Пијани возачи кренули са дјецом на излет

Region

Pijani vozači krenuli sa djecom na izlet

1 h

0

Više iz rubrike

Ево зашто је чај од ђумбира најбољи савезник вашег желуца

Zdravlje

Evo zašto je čaj od đumbira najbolji saveznik vašeg želuca

2 h

0
Operacija, operaciona sala

Zdravlje

Medicinski fenomen: Baki izvadili tumor težak kao prosječno dijete

5 h

0
Да ли су здравије свјеже или замрзнуте боровнице

Zdravlje

Da li su zdravije svježe ili zamrznute borovnice

20 h

0
Лијекови за мршављење повезани са већим ризиком од наглог губитка вида

Zdravlje

Lijekovi za mršavljenje povezani sa većim rizikom od naglog gubitka vida

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

12

40

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

12

40

Ova četiri znaka stalno prave haos

12

39

Dodik: Novi izbor Vlade - potvrda stabilnih institucija

12

32

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, a sada je otkrila šta se zapravo desilo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner