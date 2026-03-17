Šakom udario policajca zbog alkotesta, prijeti mu do pet godina zatvora

17.03.2026

11:33

Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv D.J. (39) iz Bileće jer je šakom u glavu udario policajca B.S. kada je pokušao da ga alkotestira.

Bilećaninu je na teret stavljeno krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, za koje je zaprijećena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

”Jesmo li ljudi ili nismo?”

Sve se odigralo 15. juna prošle godine oko 1.45 časova u Bileći. U optužnici se navodi da su policajci B.S. i I.A. bili u patrolnoj službi kada su doveli D.J. u dežurnu službu PS Bileća radi alkotestiranja.

U optužnici se navodi da je osumnjičeni to uporno pokušavao da izbjegne govoreći: ”Pa jesmo li ljudi ili nismo? Što vam ovo treba? Izašao sam da popijem par pića sa drugovima i vi me maltretirate. Hoćete da me kažnjavate bez potrebe. Vidjećete vi za ovo, ovo vam nije trebalo u životu.

Policajac izbjegao udarac nogom

Kada je I.A. uzeo alkometar osumnjičeni je krenuo da mu prijeti riječima: ”Platićete mi za ovo. Neće se završiti na ovome. Ne znate na koga ste naletili. Koji vam je k...c, majku vam je...m, šta hoćete više od mene, pustite me da idem kući”.

”Policajac B.S. je naredio osumnjičenom da prestane s prijetnjama, kada je D.J. ustao s klupe i krenuo prema njemu govoreći: ”Šta hoćeš p...o jedna”. Potom ga je šakom udario u glavu pri čemu je B.S. zadobio lakšu povredu. Policajac se pomjerio unazad i osumnjičeni ga je pokušao udariti lijevom nogom, kada se policajac izmaknuo pa je osumnjičeni udario u sto, nakon čega je stavljen pod kontrolu”, navodi se u optužnici.

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Bačena bomba na poznatu pivnicu

1 h

0
Радислав Јовичић, некадашњи министар унутрашњих послова

Hronika

Radislav Jovičić pravosnažno oslobođen optužbe za nesavjestan rad

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Saobraćajka u Bileći: Poznato stanje maloljetnika koji je povrijeđen u nezgodi

2 h

0
Аутом покосио пјешака, љекари му се боре за живот

Hronika

Autom pokosio pješaka, ljekari mu se bore za život

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

12

40

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

12

40

Ova četiri znaka stalno prave haos

12

39

Dodik: Novi izbor Vlade - potvrda stabilnih institucija

12

32

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, a sada je otkrila šta se zapravo desilo

