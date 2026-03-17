Saobraćajka u Bileći: Poznato stanje maloljetnika koji je povrijeđen u nezgodi

Maloljetno lice koje je sinoć teško povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi u Bileći, zbog ozbiljnih povreda vratne kičme, helikopterom MUP-a Republike Srpske jutros je prevezeno u Beograd, potvrdio je za ATV Boban Kusturić načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske.

Direktor Bolnice Trebinje, Nedeljko Lambeta, rekao je za ATV je da je pacijent juče u popodnevnim časovima primljen na Odjeljenje ortopedije, ali je zbog težine povreda vratne kičme odlučeno da bude upućen u Beograd, na Banjicu.

"Saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 15.25 časova na magistralnom putu Gacko Bileća, u mjestu Jezerine. U nezgodi je učestvovao maloljetni vozač putničkog automobila golf, koji je zadobio teške tjelesne povrede", potvrdili su za ATV iz Policijske uprave u Trebinju.