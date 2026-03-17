Švercovali 5 kilograma marihuane, osuđeni na 15 godina zatvora

Adnan Hećo, Adnan Adžem i Adnan Pirić iz Sarajeva osuđeni su u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na ukupno 15 i po godina zatvora zbog šverca pet kilograma marihuane.

Hećo i Adžem osuđeni su na jedinstvene kazne od po pet godina i tri mjeseca zatvora zbog trgovine drogom i nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok je Pirić osuđen na pet godina zbog trgovine drogom.

U presudi se navodi da su tri Adnana 6. februara 2022. godine iz Pala prema Sarajevu prevozili pet kilograma marihuane u automobilu "opel insignia" kojim je upravljao Adžem. Dok su se kretali kroz Han Derventu naišli su na patrolu PU Istočno Sarajevu koja je pokušala da ih zaustavi radi kontrole. Adžem je tada naglo ubrzao, te su se dali u bijeg magistralnim putem M5 prema Sarajevu. Dok su bježali Hećo i Pirić su iz vozila izbacili vreću u kojoj se nalazilo pet PVC paketa sa pet kilograma marihuane.

U cilju izbjegavanja policijske potjere nastavili su vožnju prema Sarajevu, da bi ih u Lapišnici zaustavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo. Tokom pretresa kod Heće je pronađen pištolj "CZ M70", kalibra 7,65 mm, i osam metaka, dok je kod Adžema pronađen "broving" sa sedam metaka.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.