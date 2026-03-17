Uhapšen Trebinjac zbog prebijanja sugrađanina

Autor:Teodora Bjelogrlić
17.03.2026
Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su juče identifikovali i lišili slobode lice inicijala D.A. zbog postojanja osnova sumnje da je nanio teške tjelesne povrede drugom licu.
Naime, Policijska stanica Trebinje je 16. marta, poslije ponoći, zaprimila prijavu da je u toku tuča između dva lica u Ulici majora Milana Tepića u Trebinju.
O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je naložilo policijskim službenicima da nakon kompletiranja predmeta podnesu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica inicijala D.A. zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška tjelesna povreda“ iz člana 132. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
