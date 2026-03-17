Zima se vratila: Pao snijeg u Srpskoj

Autor:ATV
17.03.2026
09:48
Komentari:0
Jutros je snijeg prekrio planinu Kozaru.
Kako se može vidjeti sa fotografija, snijeg i dalje pada.
U Republici Srpskoj danas se očekuje jače naoblačenje sa kišom koja će u brdsko-planinskim predjelima, usljed pada temperature, preći u susnježicu i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača do kraja dana.
Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, jutro je oblačno sa kišom na sjeveru i zapadu, dok je na jugu i istoku i dalje suvo, a na višim planinama krajnjeg zapada već pada snijeg.
Ovaj znak će do ljeta plivati u parama
Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od četiri do 11 stepeni, na jugu do 15, dok će u višim predjelima biti od nula stepeni Celzijusovih, uz dodatno zahlađenje tokom večeri.
