Cvijanović: Srpski član Predsjedništva BiH ima zvanične kancelarije u Banjaluci

Srpski član Predsjedništva BiH reagovala je na medijske napise da se "pod zastavom Republike Srpske sastaje sa stranim diplomatama u prostorijama koje nisu zvanični prostori Predsjedništva", navodeći da je indikativno što ne znaju da su to zvanične kancelarije srpskog člana Predsjedništva BiH u Banjaluci.

"Inače, uporno se takmičite sami sa sobom da državu 'što bolje' branite na pogrešan način", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks. Posebno je indikativno što ne znate da to JESU zvanične kancelarije srpskog člana Predsjedništva BiH u Banjaluci. Inače, uporno se takmičite sami sa sobom da državu "što bolje" branite na pogrešan način. pic.twitter.com/1OkQnlISBS — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) March 17, 2026

