Službeni glasnik objavio ostavku Minića

16.03.2026

21:06

Саво Минић
Foto: ATV

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljena je odluka Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića.

Objavljena je odluka Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske.

"U postupku donošenja odluke o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanju. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske."

Procedura je ranije završena i u Vijeću naroda Srpske.

Savo Minić

Službeni glasnik Srpske

