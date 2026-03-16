Vukanović: Neće proći Stanivukovićeva kandidatura

Rat na opozicionom frontu u izbornoj godini ne jenjava. Svi bi u fotelju, ali ih nema za sve dovoljno. Opleo je i danas Nebojša Vukanović po Drašku Stanivukoviću i Jeleni Trivić.

Podršku daje isključivo kandidaturi SDS-ovog Branka Blanuše. Tamo potvrđuju Blanušu kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. Za druge funkcije, kažu, treba da se sjedne za pregovarački sto.

„Nek' na mene ide ko god hoće za člana Predsjedništva, ali za predsjednika mora ići Blanuša zato što on nije u kohabitaciji.“

Reče Nebojša Vukanović i prst opet uperi u Draška Stanivukovića. Gradonačelnik Banjaluke je ucijenjen i kontrolisan čovjek, tvrdi to lider Liste za pravdu i red. Zato, kako kaže, neće proći Stanivukovićeva kandidatura za predsjednika Srpske. Ne prašta ni Jeleni Trivić što je popustila prvom čovjeku grada na Vrbasu.

„On ne zna da sveže pertle ako mu 'ko ne pokaže i on bi bio predsjednik Republike. Zato što su se on i „Drina polovina“, nemojte ga zvati trećina, jer je on došao do polovine, oni su se namlatili para i sada oni misle da će oni sa velikim parama biti kandidati. „Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka“. Neće biti kandidat i neće proći te spletkaroške igre i neće ovdje Adam Šukalo da se lažno predstavlja kao poklisar iz Beograda, a neka je na čast nekima poput Jelene Trivić koji to prećutno prihvataju. Gospođa Trivić je napustila PDP zbog Stanivukovića, a sada joj Stanivuković, njoj i njenim poslanicima, kaže, mlađani čovjek pun energije“, rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

SDS opet jasan – kandidat za predsjednika Republike Srpske je Branko Blanuša. Za ostale funkcije nisu previše zainteresovani. To može da pripadne njihovim koalicionim partnerima. Oni pažljivije biraju riječi. Sa svima će sjesti. Ognjen Bodiroga diplomatski...

„Što se druge inokosne funkcije tiče moramo sjesti svi za isti sto. Ja sam u pregovaračkom timu, ja sam taj među sedam ljudi u SDS-u koji će pregovarati i sa PDP-om, i sa Vukanom i sa Jelenom, jer tako mora biti i sa bilo kojim drugim pokretima. Ukoliko smo mi odgovorni i ne možemo naći u četiri oka neki dogovor, mi onda smo neozbiljni prema glasačima“, rekao je Ognjen Bodiroga, član Predsjedništva SDS-a.

Pripreme za izbore u oktobru u državotvornoj partiji uveliko traju.

„Da se napravi jedan jasan plan rada u svakom opštinskom i gradskom odboru, čiji je cilj priprema za naredne izbore, jačanje infrastrukture, medijsko predstavljanje, plan finansiranja“, rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

Kandidat SDS-a je poznat, ali rasplet unutar opozicije tek slijedi. Mnogo je želja, fotelja je malo. Upravo su one najveći kamen spoticanja za opoziciono jedinstvo.