Košarac sa semberskim privrednicima o formiranju slobodne zone

16.03.2026

18:38

Komentari:

1
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере
Formiranje slobodne zone u Bijeljini sa kojom Gradska uprava godinama kasni, bila je tema današnjeg sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca, semberskih privrednika i predsjednika bijeljinske Područne privredne komore Branimira Andrića.

- Današnji sastanak je nastavak razgovora započetih prošle sedmice u Bijeljini, u prisustvu predsjednika Milorada Dodika, premijera Save Minića i ministara iz Republike Srpske - naveo je Košarac.

On je dodao da su na sastanku u Sarajevu razgovarali o postupku formiranja slobodne zone, jer to privrednici Semberije žele, ne čekajući aktivnosti Gradske uprave Bijeljine, koja evidentno godinama kasni.

- Odobravanje slobodne zone ne uskraćuje mogućnost Gradskoj upravi Bijeljine da nastavi sa svojim aktivnostima, u skladu sa vlastitom procjenom - naveo je Košarac na Instagramu.

Staša Košarac

Komentari (1)
Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Neću čitati ekspoze, pročitao sam ga prije mjesec dana

1 h

13
Усвојена оставка Саве Минића

Republika Srpska

Usvojena ostavka Save Minića

2 h

6
Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Minić će ponovo biti premijer

4 h

10
Минић и Пош

Republika Srpska

Minić i Poš razgovarali o jačanju saradnje Srpske i Mađarske

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

47

Vladimir Radmanović za ATV: Nikola Jokić je promijenio košarku

19

45

Nevjerovatan slučaj: Muškarac optužen za šverc mrava

19

44

Novinar iz FBiH srpske poslanike nazvao četnicima, incident i na konferenciji za medije

19

35

Nakon vikenda zakopali sjekire - postignut dogovor u Šumama Srpske

19

32

Vukanović: Neće proći Stanivukovićeva kandidatura

