Košarac sa semberskim privrednicima o formiranju slobodne zone

Formiranje slobodne zone u Bijeljini sa kojom Gradska uprava godinama kasni, bila je tema današnjeg sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca, semberskih privrednika i predsjednika bijeljinske Područne privredne komore Branimira Andrića.

- Današnji sastanak je nastavak razgovora započetih prošle sedmice u Bijeljini, u prisustvu predsjednika Milorada Dodika, premijera Save Minića i ministara iz Republike Srpske - naveo je Košarac.

On je dodao da su na sastanku u Sarajevu razgovarali o postupku formiranja slobodne zone, jer to privrednici Semberije žele, ne čekajući aktivnosti Gradske uprave Bijeljine, koja evidentno godinama kasni.

- Odobravanje slobodne zone ne uskraćuje mogućnost Gradskoj upravi Bijeljine da nastavi sa svojim aktivnostima, u skladu sa vlastitom procjenom - naveo je Košarac na Instagramu.