Karan: Minić će ponovo biti premijer

RTRS

16.03.2026

15:23

Синиша Каран
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da legitimitet Vlade na čelu sa premijerom Savom Minićem nijednog časa nije doveden u pitanje, a da je njen ponovni izbor snaženje legaliteta i legitimiteta institucija Republike Srpske.

Potvrdićemo to sutra, Minić će ponovo biti premijer. U ovim kriznim momentima, kako to neko reče, povlačimo ovu političku šahovsku partiju sa bijelim figurama - rekao je Karan.

Karan očekuje da će već sutra biti u prilici da predloži Minića za mandatara i da će Vlada nastaviti da radi.

- Ne želimo da naša Vlada ima ikakvo opterećenje od onih koji su protiv Republike Srpske i da postavljaju pitanje njenog legalitet - poručio je Karan.

Istakao je da je ovo izborni proces kojem su građani prije tri godine dali puni legitimitet, a koji je manifestovan kroz sadašnju i prethodne vlade.

Predsjednik Srpske je naglasio da građani neće nijednog časa osjetiti nedostatak bilo kod ustavnog ili zakonskog djelovanja institucija Republike Srpske.

муп каран

Republika Srpska

Karan: Nećemo dozvoliti da politička kriza u BiH preraste u bezbjednosnu

- Ovo je dokaz institucionalne i političke snage Republike Srpske da u takvim kriznim momentima može da stvori ustavni okvir svih institucija i zakonodavne, izvršne i sudske vlasti - istakao je Karan.

Ocijenio je da sve što se dešava predstavlja kontinuitet napada na institucije Republike Srpske, poručivši da se ne smije zaboraviti i da je sve krenulo od Kristijana Šmita koji je niko i ništa u BiH.

- Šmit je nametanjem zakona i svojim ponašanjem uništio najveću demokratsku tekovinu u svijetu - izbornu volju građana - zaključio je Karan.

